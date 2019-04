REKLAMLAR

Her bir site için aynı parolayı ayarlamak istemiyorsanız parola yöneticileri kullanımı zorunlu araçlar konumuna yerleşiyor. Birçok kişinin hemen her platformda aynı parolayı kullandığı bir gerçek ama bugünlerde neredeyse her hafta milyonlarca kişinin hesap bilgilerinin sunucularda metin belgesi olarak saklandığı haberlerinin çıktığı düşünülürse durumun vahameti daha iyi anlaşılabilir.

Tüm parolaları yönetmek ve takip etmek için bir parola yöneticisinden yardım almak kişisel güvenliğin sağlanması adına önem teşkil ediyor. Onlarca kullanıcı hesabı için en güçlü şifreleri ayarlama imkanı sağlıyor. Android'li akıllı telefonlara kurulabilecek en iyi 5 parola yöneticisi çözümüne bakıyoruz.

Android: En İyi 5 Parola Yöneticisi (2019)

LastPass en popüler parola yöneticisi araçlarından birisi. Bu alandaki ilk uygulama olan LastPass aynı zamanda çok sayıda özelliğe de ev sahipliği yapıyor. Bir erişim anahtarını veya ana şifreyi hatırlamanız gereken diğer parola yöneticilerinin aksine LastPass ikincil doğrulama için e-posta adresinizi kullanıyor.

Performans ve fiyat dengesi de başarılı. Ücretsiz sürümde parolaları birden fazla cihazda depolama ve eşitleme imkanı var. Bu özellik çoğu kullanıcı için zaten yeterli, birçok parola yöneticisi bu işlevler için de abonelik talep ediyor. Premium versiyon tek kullanıcı için yıllık 24 USD, aile paketi seçeneği ise yıllık 48 USD fiyat etiketi taşıyor.

1Password Android ve diğer platformlarda kullanılabilecek en iyi parola yöneticilerinden birisi. Farklı işletim sistemlerinin yüklü olduğu çok sayıda cihaz arasında eşitleme yapabiliyor. Chrome, Firefox, Safari, Edge ve Opera tarayıcıları için eklentileri var.

Android uygulaması otomatik doldurma API'sine sahip. Rastgele parolalar oluşturup saklayabiliyor. Kredi kartı bilgilerini depolayabiliyorsunuz. Google Drive ve Dropbox gibi servislere güvenmiyorsanız hassas dökümanlarınızı 1Password ile koruma altına alabilirsiniz.

Bu alandaki bir diğer uygulama olan Dashlane'ın ücretsiz versiyonu tek bir cihazda kullanılabiliyor ve eşitleme özelliği sağlamıyor. 50 kayıt limiti de söz konusu. Limitsiz parola depolama ve eşitleme özelliği için yıllık 60 USD karşılığında ücretli plana geçmeniz isteniyor.

Aynı LastPass'ta olduğu gibi dahili VPN servisi benzeri, farklı araçlarda kolayca bulamayacağınız özellikler de yine ücretli abonelikte mevcut. Bilgilerinizin gitmemesi gereken yerlere ulaşıp ulaşmadığını denetleyen Dark Web Monitoring adlı bir özellik de yine Dashlane'de yer alıyor.

Enpass diğer araçların aksine parolalarınızı sunucu yerine akıllı telefonda yerel olarak depoluyor. Eşitleme özelliği bulunmadığını düşünebilirsiniz fakat var ve bunun daha iyi olduğunu da ifade edebiliriz. Enpass şifrelerinizi Google Drive, Dropbox, OneDrive gibi seçtiğiniz bir bulut depolama hizmetine kaydetmenizi sağlıyor. Bu küçük ayrıntı dışında uygulama bu listedeki diğerleri gibi güvenli şifreler oluşturma, saklama ve otomatik olarak doldurma gibi özelliklerle geliyor.

Enpass şifreleri sunucuda saklamadığı için sizden hesap oluşturmanızı da talep etmiyor. Bu nedenle bir platformda uygulamayı satın almış olsanız dahi farklı bir platformda önceki satın almanın bir etkisi olmuyor. Enpass bir defalık 12 USD ödeme ile ömür boyu kullanılabiliyor.

Bilindik VPN servislerinden TunnelBear'ın parola yöneticisi çözümü olan RememBear 2017 yılının sonlarında kullanıma sunulmuştu. RememBear sade bir arayüz barındırıyor ve kullanıcı dostu yapıda dizayn edilmiş. Bir cihazda parolalarınızı ücretsiz şekilde saklayabiliyorsunuz fakat eşitleme olanağı yok. Bunun için aylık 3 USD ya da yıllık 36 USD karşılığında Premium hesap edinmeniz gerekiyor.

