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Bu konulara biraz uzak olabilirsiniz fakat bugün milyonlarca insan başkalarının oyun canlı yayınlarını YouTube ve Twitch'ten takip ediyor. Özellikle PUBG ve Fortnite en popüler iki oyun olarak ön plana çıkıyor. Twitch PC ve konsollarda daha çok tercih edilse de YouTube'un göz ardı edilemeyecek bir platform olduğu açık.

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YouTube'un oyun içerikleri için ayrı bir sitesi ve uygulaması mevcut: YouTube Gaming. Android oyunlarını YouTube'dan canlı yayınlamak için güçlü bir WiFi bağlantısına ve oyun yeteneklerinizi en iyi şekilde ortaya koymaya ihtiyacınız olacak.

Android Oyunlarını YouTube'dan Canlı Yayınlamak

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Play mağazasından YouTube Gaming uygulamasını indirin.

YouTube Gaming arayüzündeki Broadcast butonuna dokunun.

Yayın kalitesini seçin, burada 720p HD ve 480p HD seçenekleri bulunuyor. Canlı yayın için Stream, oyun videosunu akıllı telefona kaydetmek için Record seçeneğinden yararlanmalısınız.

Yayına başlamadan önce birkaç uyarı mesajı alabilirsiniz. Canlı yayındayken alacağınız bildirimler, aramalar ve gireceğiniz parolaları izleyicileriniz de görebilecektir. Bu nedenle yayına başlamadan önce akıllı telefonu Do Not Disturb / Rahatsız Etme moduna almanızda fayda var.

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Sonraki aşamada canlı yayında oynayacağınız oyunu seçmeniz lazım.

İzleyicilerin ilgisini çekeceğini düşündüğünüz bir başlık ve açıklama metni oluşturun. Burada klişe ifadelerden uzak kalmanızı öneriyoruz.

Yayın linkini sosyal ağ hesaplarınızda paylaşarak daha fazla izleyiciye ulaşabilirsiniz.

Uygulama akıllı telefonunuzun ön kamerasını canlı yayında kullanacak ve yüzünüzü izleyicilere gösterecek. Bu kameranın görüntüsünü yansıtan küçük dairesel pencereyi ekranda oyun deneyiminizi olumsuz etkilemeyecek şekilde konumlandırın.

YouTube Gaming ile canlı yayın yapıyor ya da burada yapılan yayınları izliyor musunuz? Yorumlarınızı forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.