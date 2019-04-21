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Yarış oyunları otobüsünüzle eve girerken yüksek oktanlı rekabetin heyecanını yaşamanın iyi bir yoludur. Android, her çeşit ücretsiz ve premium yarış oyunlarından oluşan geniş bir seçki sunar. Öyle büyük ki, aslında en iyisini bulmak zordur. Neyse ki sizin için bir liste hazırladık.

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Android Telefonlar İçin En İyi Yarış Oyunları

Asphalt 9: Legends

Piyasadaki en büyük Android oyunlarından biri olan Asphalt 9: Legends, uzun süredir devam eden bir yarış oyunu serisinin sonuncusu.

Gameloft tarafından geliştirilen Asphalt 9, harika grafiklere ve sezgisel kontrollere sahip olsa da, yoğun grafikleri onu yeni telefonlar ve tabletler için daha uygun hale getiriyor. Araç içi yükseltmeler ve fazlası için uygulama içi satın alımlar yapılabiliyor.

Speedboat Racing

Bu sürat teknesi yarışı oyununda bilgisayar kontrollü bir yarışmacıya karşı yarışıyorsunuz. Bir yarışı kazanmak, yükseltmeler yapmanızı sağlayan para getirir, ancak kontroller sınırlıdır. Tekneyi sağa yola yönlendirmek yerine, yarış düz bir çizgide devam eder. Her şey vites değiştirme ve zamanlama ile ilgilidir.

Real Racing 3

Çok eğlenceli bir başka Android araba yarışı oyunu olan Real Racing 3, Forza serisine çok benziyor.

Yarışları kazanmaya çalışırken aracın tam kontrolünü elinize alıyorsunuz. Daha da iyisi, bu oyun şaşırtıcı grafikler ve gerçekçi bir hız hissi ile, muhteşem görünüyor. Ne de olsa buna “Real Racing" deniyor…

Kariyer, Motor Sporları ve diğerleri gibi çeşitli modlar sunar. Belirli hedeflere ulaştığınızda, yeni seçeneklerin kilidini açarsınız.

CSR Racing 2

CSR Racing 2, daha basit bir yarış deneyimidir. Daha çok bir drag yarışı oyunu olduğu söylenebilir.

Araba yükseltmeleri burada yarış kazanmak için hayati öneme sahiptir. Vites değişimlerini ve nitro yükselmelerini kullanmak için zamanlama önemli olsa da, yükseltilmiş otomobiller daha donanımlıdır ve dolayısıyla hızlıdır. Örneğin, daha hızlı vites kutuları veya daha uzun nitro güçlendirmeleri bunlardan bazılarıdır.

Traffic Racer

Bu oyunda amaç, mümkün olduğu kadar çabuk şekilde, çarpmadan, olabildiğince uzun sürmektir. Tek yönlü dört şerit veya birbirine zıt iki şerit gibi farklı oyun modları mevcuttur.

Bir kere çarptığınızda ve oyun biter. Diğer araçlara mümkün olduğunca yakın sürerek daha fazla puan kazanırsınız.

Trafik Racer, şaşırtıcı derecede iyi bir oyundur. Bir şeye çarpmak gerçekten ezici kötü hissettiriyor.

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LoL Kart

Aptal ve bazen can sıkıcı olan LoL Kart yine de oynamaya değerdir; çünkü, çok saçma olması onu eğlenceli kılar.

Çizgi film karakterleri ile diğer arabaları havaya uçurabilir, bloke edebilir ve hızı artırmak ve bitiş çizgisini önce geçmek için nitro gücünü kullanabilirsiniz.

Hovercraft: Takedown

Minecraft gibi retro bloklu bir tarz sunan Hovercraft: Takedown, sizi silahlı bir hovercraft'ın direksiyonuna oturtuyor.

Diğer araçlar, aracınızı imha edebiliyor. Patlamalardan kaçınmak ve mümkün olduğu kadar uzun yol gitmek beceri gerektirir. Bunları sürüşünüzü iyileştirmek için kullanabilirsiniz.

Tek oyunculu ve Wi-Fi ortak çok oyunculu modlarıyla, Hovercraft: Takedown yüksek hızlı heyecanlar sunuyorr.

Clan Race

Şimdi motosiklet yarışlarına geçelim. Clan Race bitiş çizgisine ulaşmak için sizi diğer üç yarışçıyla (gerçek Clan Race oyuncularının avatarları) kapıştırır. Düz alanlarda çok ihtiyaç duyulan hız artışı için bir nitro düğmesi vardır.

Clan Race zaman zaman sinir bozucu olabiliyor. Her şey bisikletin dengesine çok dikkat edilmesine ve doğru zamanda nitro düğmesine basılmasına bağlı.

Photo Finish Horse Racing

Temel kontroller ve garip tatminkar bir havaya sahip olan Photo Finish Horse Racing araba yarışlarına için hoş bir alternatiftir.

Esasen diğer birçok yarış oyununun, özellikle de CSR serisinin mekaniklerini kullanır. Yarış kazanmak zordur. Her şey zamanlama ile ilgilidir.

Fun Run 3: Arena

Fun Run 3: Arena, diğer canlılarla anlaşılmaz biçimde yarışan bir sincapı konu alıyor. Bu sevimli oyun basit ancak oldukça eğlencelidir. Kontrolleri kolay ve genel olarak hızlıdır. Ücretsiz olarak indirin ve eğlenin.

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