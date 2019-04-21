Fotoğrafçılar İçin Profesyonel Telefon Uygulamaları

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Akıllı telefon fotoğrafçılığı bugünlerde kendine has bir hobi halini aldı. Fotoğraf çekmek için hala özel bir kamera kullanıyor olsanız bile, akıllı telefonunuz zaman zaman yararlı olabilir. Bugünlerde her şey için uygulamalar var ve Android ve iOS'te tüm fotoğrafçılar için vazgeçilmez olan uygulamaları listeledik. Hepsi fotoğrafçılık deneyiminizde size yardımcı olabilir.

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Fotoğrafçılar İçin Vazgeçilmez Uygulamalar (Android & iOS)

Light Pollution Map

Zamanlarının çoğunu karanlık gökyüzünün fotoğraflarını çekerek geçiren fotoğrafçılar için, Light Pollution Map adlı bir uygulama vardır. Bu uygulama, gökyüzünün açık veya kapalı olduğu en iyi gözlem noktalarını bulmanızı sağlar.

Gece gökyüzünün fotoğraflarını çekmek için dışarı çıkmadan önce, Light Pollution Map'i hızlı bir şekilde açabilir ve en epik çekimleri yapmak için nereye gitmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Bu uygulama ayrıca, Kuzey Işıkları'nı çekmek istiyorsanız bir Aurora katmanı eklemenizi de sağlar. Hatta dünyanın dört bir yanından pek çok aurora borealis web kamerasına bile erişebilirsiniz. Ek olarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu takip etme yeteneği ile geliyor ve gemideki astronotları takip etmenizi sağlıyor.

Gelişmiş özelliklerinin çoğu ücretsiz değildir. Geliştirici, portre çekimi gibi belirli amaçlar için bir sürü farklı uygulamaya da sahiptir.

PhotoPills

Her fotoğrafçının dijital cephaneliğinde sahip olması gereken bir diğer uygulama ise PhotoPills.

PhotoPills ile, resimlerinizi güneş, ay veya samanyolu ile zahmetsizce hizalayabilirsiniz. Uygulama bunların izlerini görmenizi sağlar, böylece doğru zamanda doğru yerde olabilirsiniz.

Ayrıca, PhotoPills, 2B harita planlayıcısı ve örneğin güneşin gerçek dünyadaki rotasını üst üste koyabileceğiniz ve önceden buna göre çerçevenizi ayarlayabileceğiniz Artırılmış Gerçeklik modu sunar.

Bunun da ötesinde, PhotoPills'te belirli bir yeri tespit edebilirsiniz ve oradaki ışığın ne zaman ideal olacağını size söyleyecektir.

The Photographer's Ephemeris

Bu uygulama dış mekan fotoğrafları planlamak içindir. Ancak Ephemeris, sahip olduğu daha kapsamlı bir ara yüz ve topluluğu sayesinde bir adım öteye gidiyor.

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Ephemeris çevrenizi 3D olarak oluşturur ve ışığın belirli bir yerden nasıl düşeceğini veya yansıtacağını anlamanıza yardımcı olur. Hem güneş hem de ay fotoğrafçılığı için seçenekler sunar.

Dahası, uygulama nerede olduğunuzu ve yükseliğinizi otomatik olarak tespit edebilir. Aynı zamanda ışık kirliliği yerleşimi ve ay evrelerini gösterir. Ephemeris'i öğrenmesi başta biraz zordur.

Örneğin, popüler bir tepenin fotoğrafını çekmek istiyorsanız, bu ikonik çekim için güneşin veya ayın nerede olacağını daha iyi anlayabilirsiniz.

Golden Hour One / PhotoTime

Ephemeris gibi uygulamaları biraz fazla buluyorsanız, iOS'te Golden Hour One ve Android'de PhotoTime'a bakın.

Bu uygulamaların her ikisi de açık hava fotoğrafçılığı oturumlarınız için en iyi yeri ve zamanı bulmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ana sayfada, bulunduğunuz yerin altın saat periyodunu gösteren basit bir arayüze sahipsiniz.

Ayrıca, Golden Hour One, bir fotoğrafçının bakış açısından hava durumu tahminleri de sunar.

FotoTool / PhotoBuddy





Yeni başlıyor olsanız da veya yıllardır çekim yapıyor olsanız da, bazen karmaşık sahneleri çekmek için ekstra bir yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Neyse ki, belirli bir sahne için verilen çeşitli kamera parametrelerini anında değerlendirebileceğiniz uygulamalar var.

Android kullanıcıları FotoTool'u denemeli ve iOS kullanıcıları PhotoBuddy'yi denemelidir. Her iki uygulama da geniş alan dizisini hesaplama özelliği sunar.

Örneğin, mükemmel bir alan derinliği efekti üretmek için sahip olduğunuz kameranın türünü, objektifi ve nesne mesafesini girebilirsiniz ve bu uygulamalar gerekli ayarları üretecektir. Bunun dışında yıldız parkurları, uzun pozlamalar ve gecikmeler için hesap makineleriyle geliyorlar.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum