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iPhone ve Android rekabeti, HTC Dream, Eylül 2008'de piyasaya sürülen ilk Android cihaz olduğundan bu yana devam eden bir gelenektir. Bu günlerde birçok kullanıcı yavaşça Android tarafına geçiş yapıyor. Ancak hala bir iPhone'a sahip olan sayısız insan var. iPhone sahiplerine söylememeniz gereken, onları kimi zaman kızdıran kimi zamansa üzen bazı şeyler vardır.

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iPhone Kullanıcısına Söylememeniz Gereken 7 Şey

“Önceki Kulaklığa Ne Oldu?”

Apple, 2016'da iPhone 7'deki kulaklık jakını kaldırdı. Üç yıl sonra, hala yoklar ve geri dönüş belirtisi göstermiyorlar.

iPhone kullanıcılarına asla yüzlerce lira verip satın aldıkları pahalı kulaklıklarına ne yaptıklarını sormayın! Daha iyisi de kaybolan earbuds'ları hakkında konuşmayın.

Elbette Android kullanıcıları da bu dalgadan etkilendiler. Birçok Android cihaz şimdi 3,5 mm'lik jak olmadan geliyor. Ancak en önemlisi hala seçenekleriniz var. Örneğin, en son amiral gemisi telefonlardan Samsung Galaxy S10 serisi hala bir kulaklık jakına sahip.

“Neden Bir Kılıf Satın Aldın?”

Evet, iPhone'lar çok pahalı. İnsanlar yaptıkları yatırımı korumak istiyor. Fakat bu gerçek bir yana; iPhone'un en büyük satış noktalarından biri olan ve iOS'un en çok bahsettiği savlardan biri tasarımıdır.

Apple her yeni sürümde iPhone'u inceltmek için hiç bitmeyen bir arayışa girdi ve milimetrik kırplar yapmaya devam etti.

Öyleyse neden insanlar hala telefonlarını dev kılıflara sokmakta ısrar ediyorlar? Bu Apple’ın tüm çabalarını geri almıyor mu?

Ah doğru, bükülmelerini önlemek için…

"Neden geç kaldın? Sana Yön Yolladım! ”

Bir Android kullanıcıysanız iPhone sahibi arkadaşınızla yeni bir noktada buluşmakta güçlük yaşayabilirsiniz. Apple Haritalar iOS'teki varsayılan harita uygulamasıdır ve değiştiremezsiniz.

İyi haberse, Kasım 2018 itibariyle Apple Haritalar sadece ABD’nin yüzde 3.1’inde Google Haritalar’dan daha fazla ayrıntı göstermektedir. Türkiye gibi Dünyanın geri kalanındaki ülkelerde ise fark ya yok ya da daha geride.

“512 GB Modelini Almalıydın”

Giriş seviyesi iPhone XS 999 dolara satılıyor, ancak yalnızca 64 GB depolama alanı var. Bu da problematik bir şeydir.

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Sonuç olarak, çoğu insan 256 GB modelini tercih ediyor. Ancak bu size 1.149 dolar mal olmaktadır. Maksimum kapasiteli 512 GB versiyonunu istiyorsanız, cebinizde 1.349 dolarlık bir delik açmanız gerekecek.

iPhone'larda ekstra depolamanın fiyatı oldukça yüksektir. Bu da kullanıcıların zaman zaman bazı verilerini silmelerini ya da pahalı bir iCloud planına abone olmalarını gerektirir.

iPhone kullanıcılarının daha da sinirlenmelerini önlemek için, çoğu Android telefonun, SD kart yuvası sayesinde genişletilebilir belleğe sahip olduğunu söylemenin akıllıca olmadığını düşünüyoruz. Markaya bağlı olarak 200 GB’lık bir kartı 20 – 30 dolara satın alabileceğinizi kesinlikle söylemeyin.

“Şarj cihazını ödünç alabilir miyim?”

Android kullanıcılarının bir tane şarj cihazı vardır. Bu cihaz telefonlarına, Bluetooth hoparlöre, kulaklıklarına, MP3 çalara, tabletlerine ve GoPro'larına güç verir. Apple'ın kendisi de dahil dünya USB-C'ye geçerken, dizüstü bilgisayarınızı bile bununla şarj edebilirsiniz.

iPhone sahipleri ise çok şanslı değiller.

“Sadece APK'sini İndir…”

İstediğiniz bir uygulamanın Google Play Store'da bulunmamasının birçok nedeni olabilir. Coğrafi olarak Türkiye'den engellenmiş olabilir, belki de Google Play Store'a hiç girmemiş olabilir.

Bu olduğunda, sinir bozucu oluyor. Kurulum dosyasını indirmek için güvenilir bir APK sitesi kullanmanız ve ardından cihazınıza yüklemeniz gerekir.

Ancak iOS kullanıcıları için durum çok daha fazla sinir bozucu. Uygulamaları harici sitelerden yüklemek teknik olarak mümkündür, ancak Apple geliştirici sertifikalarıyla ilgili bazı hileler yapmak veya daha genel olarak işletim sistemini Jailbreak etmek gerekir. Her iki işlem de tavsiye edilmez.

“Siri, Google Asistan Neden Senden Daha İyi ?!”

Bu son tavsiyemiz bir iPhone kullanıcısına söylememeniz gereken bir şey değil; daha çok onların önünde söylememelisiniz.

Adil olmak gerekirse, Siri son birkaç yılda Google Asistan ile arasındaki açığı kapattı, ancak genel görüş birliği Google’ın yapay zekasının hala daha iyi olduğu yönünde.

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