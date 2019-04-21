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iPhone'unuzu bir web kamerası olarak kullanmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Hiçbir zaman geleneksel anlamda bir web kamerasını taklit etmeyecek, ancak telefonun kamerasını kaydedip bir Mac'e, bir Windows PC'ye, başka bir mobil cihaza ve hatta web'e gönderecek birkaç uygulama vardır.

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iPhone'u Web Kamerası Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler

Bunu yapmanın pratik yararları var. Örneğin, iPhone'u bebek monitörü, evcil hayvan monitörü veya güvenlik kamerası olarak kullanabilirsiniz. Çekmecede toz toplayan eski bir iPhone'unuz varsa, bu size önemli miktarda tasarruf sağlayabilir.

EpocCam

EpocCam, bir iPhone'u bir web kamerasına dönüştürebilen en popüler ve en sık indirilen uygulamadır.

Tüm web kamerası özellikli uygulamalarla (Skype ve Google Hangouts gibi) çalışır, iPhone'unuzun arka ve öne bakan kameralarını destekler ve kaydettiği tüm videoları şifreler. Uzun bir kablosuz bir menzile sahiptir.

Uygulamaya ek olarak, sürücüleri doğrudan geliştiricinin web sitesinden de indirmeniz gerekir. Uygulamaları yükledikten sonra, bağlantının kurulması tamamen otomatiktir; bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Uygulamanın pro sürümü de mevcuttur. Mikrofon sesinin kaydedilmesi için izin vermeniz gerekir. Manuel odaklama için bir seçenek bulunur ve video çözünürlüğünü 640 × 480 pikselden 1920 × 1080 piksele yükseltir. Pro sürümü ayrıca filigranı kaldırır.

iCamSource Pro Mobile

iCamSource Pro Mobile, bir iPhone'u bir web kamerasına dönüştürebilen ücretli bir uygulamadır. Ücretsiz sürümü yok.

Pro Mobile uygulamasının yanında ayrıca iCam Pro Webcam Streaming uygulamasına ihtiyacınız olacak (ücretsiz bir sürüm var). Her iki uygulamayı da yükledikten sonra, herhangi bir iOS cihazından canlı video ve ses akışı sağlayabileceksiniz.

Bir güvenlik kamerasından beklediğiniz gibi, iCam hareket veya ses algılarsa size anında uyarı gönderebilir. Kaydedilen her an otomatik olarak buluta yedeklenir.

AtHome Camera

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AtHome Camera benzersizdir; bir bilgisayardan iPhone'unuzun kamerasına yansıyanları uzaktan görüntüleyebilirsiniz. Ancak iPhone uygulaması da bilgisayarınızın web kamerasına aktarılanları uzaktan görüntüleyebilir. Uygulamanın iki bölümü vardır: Flama ve izleyici. Her ikisi de bilgisayarlarda (Mac ve Windows), akıllı telefonlarda ve tabletlerde çalışabilir. Bir iPhone'u web kamerası olarak nasıl kullanacağını merak eden herkes için harika bir uygulama.

Esnekliğinin yanı sıra, diğer bazı harika özelliklere de sahiptir:

İki yönlü konuşma: Streamer uygulamasını mı yoksa viewer uygulamasını mı kullandığınız farketmez, bağlı herhangi bir cihazla konuşabilir ve o cihazdan gelen sesi duyabilirsiniz. Bu kendisini mükemmel bir iki yönlü bebek veya evcil hayvan monitörü yapar.

Hareket Algılama: Kameranızda hareket varsa, anında bir bildirim alırsınız.

Zamanlanmalı kayıt: Kameranızı günün belirli saatlerinde (belki de işteyken) izlemek istiyorsanız, uygulamayı önceden programlayabilirsiniz.

Presence

Presence’ın sunduğu şeylerin çoğu, daha önce incelediğimiz üç uygulama ile aynı. Ancak bunun önemli bir farkı vardır: 50 MB ücretsiz bulut depolama alanı.

Kulağa pek bir şey gibi gelmeyebilir. Bu nedenle Pro sürüme yükseltirseniz (uygulama içi satın alma yoluyla), buluta 5 GB'a kadar içerik kaydedebilirsiniz. Presence ayrıca bir web uygulamasına sahiptir, yani oturum açıp dünyadaki herhangi bir bilgisayardan yayınlarınızı görebilirsiniz. Servis aynı zamanda Amazon Alexa ile de uyumlu.

Son olarak, Amazon'daki Motrr Galileo iPhone kamerasına göz atın. iPhone'unuza bağlayın ve evinizin 360 derecelik bir görünümünü elde etmek için Presence uygulamasını kullanabilirsiniz.

FaceTime

Üçüncü taraf uygulamaları kullanmak istemiyorsanız, iPhone'unuzu bir web kamerası olarak kullanmak için FaceTime'ı denemek mümkündür. Bir web kamerası uygulaması olarak tasarlanmamıştır.

İhtiyacınız olan tek şey, iPhone ve Mac'inizdeki uygulamanın kendisi olacak. Ardından iki tarafın FaceTime bilgilerine erişmeniz gerekecek (iPhone: Ayarlar > FaceTime; macOS: FaceTime> Tercihler). Hepsi bu kadar!

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