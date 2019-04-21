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Google Chrome bugün masaüstü platformunda en popüler web tarayıcısı konumunda. Tarayıcının mobil versiyonu da hayli popüler fakat masaüstü versiyonu tıpkı Mozilla Firefox gibi sayısız eklenti desteğine sahipken akıllı telefonlarda bu durum değişiyor. Samsung Internet gibi çözümler eklenti desteğine sahip ancak bu tarayıcı için çok az eklenti geliştirilmiş durumda. Android uyumlu Firefox'un eklenti desteği ise azımsanacak gibi değil. Fakat Android'de Google Chrome eklentilerini kullanmak istiyorsanız Kiwi Browser'ı yüklemeniz gerekecek.

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Android'deki bazı ücretsiz ve açık kaynak kodlu tarayıcılar gibi Kiwi Browser da Google Chrome'un da üzerine inşa edildiği Chromium kodunu temel alıyor. Fakat Chromium tabanlı bazı tarayıcılara kıyasla eksikleri söz konusu. Masaüstündeki Google Chrome tarayıcısı ile yer imlerini ve internet geçmişini eşitleyemiyor.

Kiwi'nin geliştiricisi Geometry OU, web tarayıcısı ile Google Chrome eklentilerini çalıştırmanın bir yöntemini bulmuş görünüyor.

Kiwi Browser İle Android'de Google Chrome Eklentilerini Kullanmak

Öncelikle Kiwi Browser uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Google Play mağazasından yükleyin.

Tarayıcıyı çalıştırın, adres çubuğuna chrome://extensions yazın.

Sağ üst kısımdan Developer mode'u etkinleştirin.

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Bu seçeneğin anahtarının altındaki Kiwi Web Store bağlantısına dokunun ya da masaüstü görünümü modundayken Chrome Web Store'u ziyaret edin.

Tarayıcıya yüklemek istediğiniz bir Chrome eklentisini bulun ve tıpkı masaüstü bilgisayarınızdaki Chrome'da yaptığınız gibi Add to Chrome butonunu kullanın.

Eklenti akıllı telefonunuza indirilecek ve yüklenecektir.

Yüklediğiniz eklentilere uygulama arayüzünde sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan menü butonuna dokunarak ya da adres çubuğuna chrome://extensions/ yazarak ulaşabilirsiniz.

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