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Qualcomm, Snapdragon 730'u yalnızca birkaç hafta önce açıkladı, ancak zaman çizelgesinde yeni bir Snapdragon 735 de görünüyor. Android yonga setinin özelliklerini ortaya çıkaran bir belge çipsetin temel ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Görünüşe bakılırsa orta sınıf Android'ler bir kez daha güçleniyor. S735 AI desteği ve 5G özelliği sunuyor.

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Yeni Snapdragon 735 Özellikleri Ortaya Çıktı

Çipin, mevcut Snapdragon 855 amiral gemisi çipseti gibi 7nm'lik bir işlem süreci üzerine inşa edileceği iddia ediliyor. Snapdragon 855'in 2 + 2 + 4 çekirdeği varken ve 730'un 2 + 6 çekirdeği vardı. Snapdragon 735 bunun arasında bir orta yol izliyor ve yeni 1 + 1 + 6 çekirdek konfigürasyonu ile geliyor. Dolayısıyla bir okta-çekirdekli işlemci bizleri bekleyecek. Çekirdeklerin saat hızlarının 1 x 2.9GHz, 1 x 2.4GHz ve 6 x 1.8GHz olması bekleniyor. Kryo 400'ün içerisindeki ilk iki çekirdek Cortex-A76 türevlerinden ibaret olacak. Geriye kalan 6 tanesi ise Cortex-A55'den oluşacak.

Snapdragon 735 içindeki Adreno 620 GPU (grafik birimi), S730'daki Adreno 618'in 825MHz saat hızına kıyasla 750MHz'de çalışacak. S735 ayrıca AI ile ilgili işlemler için 1GHz'e kadar hızlanan bir NPU220 ile birlikte gelecek.

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Ek olarak, Snapdragon 735'in aynı zamanda 5G bir modeme sahip olacağı da söyleniyor. Qualcomm 5G'li akıllı telefonlar için şimdiden hazır görünüyor. Yeni nesil ağın pek hız artışı sunduğu söylenemez. O nedenle en az heyecan verici detay bu olacaktır.

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