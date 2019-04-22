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Uzun uçuşlar bir noktadan sonra her zaman sıkıcı ve yorucu bir hala alır. Önceki uçuştan bitkinsiniz, Wi-Fi ve mobil bağlantınız genellikle pek iyi çalışmıyor, cihazınızın bataryası bitiyor ve etrafta bir ton insan var. Bu pek de rahatlatıcı bir durum değildir. Fakat doğru uygulamalarla uzun uçuşları çok daha kolay ve keyifli hale getirebilirsiniz.

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Aktarmalı Uçuşlarda Kullanabileceğiniz En İyi Uygulamalar

Bounce

Bir sonraki uçuşunuza daha zaman varsa çıkıp birkaç saat boyunca bulunduğunuz şehri keşfetmek isteyebilirsiniz. Maalesef, havaalanları çantalarınızı geçici olarak istifleyebileceğiniz depolama kabinleri sunmuyor. Ancak bu uygulamaları etrafınızdaki eşya depolama noktalarını bulmanızı sağlıyor.

FLIO

En iyi kahve dükkanlarını bulmak ya da uçuşunuzun kapı numarasını öğrenmek olsun FLIO sizin için birçok özellik sunar. Doğrudan uygulamadan lounge erişimi bile satın alabilir ve şanslıysanız birkaç indirim bulabilirsiniz. FLIO ayrıca havaalanının ücretlerini ve genel haritasını da gösterebilir.

BYHOURS

BYHOURS ile uygun olduğunuz saatlere göre bir oda tutabilirsiniz. Seçebileceğiniz üç seçenek vardır: 3 saat, 6 saat veya 12 saat. BYHOURS, bunu hayata geçirmek için saygın konaklama zincirleri ile ortaklık kurmuş. Bu yüzden kalite konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu oteller dünyaya yayılmış olduğundan, uygulamayı çok çeşitli şehirlerde kullanabilirsiniz.

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Google Trips

Google Trips'in burada olması ilk başta garip görünebilir. Ancak uygulama hızlı bir şekilde kısa bir şehir turu planlamak için yararlı olabilecek bir sürü özellik ile birlikte geliyor. Google Trips'in Günlük Turlar adlı bir sekmesi vardır. Şehri gezmek için yalnızca birkaç saatiniz varsa burada mükemmel seyahat programları bulabilirsiniz.

AirHelp

Uçuşlar her zaman planlandığı gibi gitmez. Uçak acil durumları, rota sapmaları ve gecikmeler gibi senaryolar, planlarınız ve gelecekteki rezervasyonlarınızı büyük risk oluşturabilir. Bu durumlarda, AirHelp'e ihtiyacınız vardır. Eğer uçağınız geciktiği için büyük bir maddi ya da manevi zararla karşılaştıysanız bunu AirHelp'e bildirin ve kendileri sizin için havayolu şirketi ile irtibata geçsin ve her şeyi çözüme kavuşturmaya çalışsın. İşler eğer gerekliyse mahkemeye bile gidebilir.

WiFi Map

Uzun uçuşlar arasında keyfinizi yükseltecek en önemli şeylerden biri WiFi bağlantısıdır. Topluluk odaklı uygulama WiFi Map tam olarak bu işe özel olarak geliştirildi. Adından da anlaşılacağı gibi, bağlanabileceğiniz tüm yakındaki ücretsiz Wi-Fi noktalarını ve şifrelerini gösterir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum