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Gerçekte bir telekomünikasyon ekipmanları tedarikçisi olan Huawei için 2018 bir şekilde oldukça ilginç geçti. Şirket arka arkaya iki çeyrek boyunca küresel akıllı telefon gönderilerinde Apple'ı geçerek ikinci sırayı almayı başardı. Sonuç olarak, Çin merkezli teknoloji devi geçen yıl mobil cihaz pazarında üçüncü sırada yer aldı. Sadece 2018'de önceki yılın 153 milyon birim satışından 206 milyon satışına yükseldi. Huawei'in nihai hedefi Samsung'u da geçerek en büyük akıllı telefon üreticisi olmak.

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Apple, Huawei'yi Geçemiyor: 1. Çeyrekte Yine Geride

Strategy Analytics ve International Data Corporation (IDC) gibi pazar araştırması yapan ünlü şirketler henüz ilk Q1 2019 raporlarını yayınlamaya hazır olmasa da, Huawei, Samsung ile arasndaki boşluğunu önemli ölçüde daralttığını gösteren bir dizi etkileyici satış rakamını açıkladı. Şirket 2020'de en yüksek akıllı telefon satışını yapma hedefine iddialı şekilde yaklaşıyor.

Huawei sadece dünya genelinde Ocak ve Mart 2019 arasında 59 milyon dolaylarında bir satışa ulaştı. Bu, 2018 yılının 39 milyon rakamına göre yüzde 50 gibi şaşırtıcı bir yükseliş anlamına geliyor. Çinli şirket ile Apple arasındaki fark açılıyor. Zira 2018 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında yalnızca 52 milyon iPhone satıldığından, çoğu analist 2019'un ilk çeyrek iPhone raporları yayınlanmaya başladığında bir miktar düşüş olmasını bekliyorlar.

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Huawei'in rakamlarının artmaya devam etmesi beklenirken, Apple'ın pazardaki gümüş madalyaya yetişmesi o kadar imkansız olacak ki, iPhone gönderilerinin iyileşmeye başlaması için birkaç çeyreğe ihtiyaç olabilir. Huawei 2019'da toplamda 250 ila 260 milyon adet arasında bir yere oturabilir. Bu muhtemelen Samsung'u geçmesi için yeterli olmayacak ancak gelecek yıl her şey değişebilir.

Her şey hem akıllı telefon hem de 5G ekipman satışlarının Huawei için oldukça iyi gittiğini gösteriyor. Tüm bunların ABD hükümetinin güçlü muhalefetlerine rağmen gerçekleşmesi ise oldukça etkileyici. Bildiğiniz gibi Huawei dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından ve en büyük Samsung müşterilerinden ABD'ye girebilmiş değil.

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