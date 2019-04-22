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Jest kontrolleri son zamanlarda oldukça popüler olmaya başladı. Üreticiler çerçeveleri küçültmeye ve ekran oranını daha da genişletmeye başladığından beri, cihazlarda donanım kontrolleri için çok az yer kaldı. S10'lar jestler anlamında o kadar şanslı değiller. Bazı kullanıcılar iPhone jestlerini daha başarılı bulunuyor. Peki S10'da iPhone jestlerini kullanmak mümkün mü?

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Samsung Galaxy S10'da iPhone Jestlerine Sahip Olmak

Tüm cihazlardaki gezinme hareketleri aynı değildir. Bazıları doğal ve kullanımı kolaydır. Diğerleri ise biraz hantal ve sinir bozucudur. Keşke Galaxy S10'un jest hareketlerini iPhone'daki hareketlere daha fazla benzetmenin bir yolu olsaydı diye düşünüyor olabilirsiniz.

Aslında bunu başarmak mümkündür. Her şey bir uygulama indirmeyi içerir: Hatta resmi bir Samsung uygulamasını. İşte nasıl kullanılacağı:

One Hand Operating+'ı İndirin

Uygulamayı Galaxy Mağazasında aramanız gerekiyor. Şu anda Samsung cihazınızdaysanız bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kenar jestlerinin konumlarını ayarlama

One Hand Operation+, ekranınızın soluna ve sağına iki sanal "çubuk" yerleştirir. İçlerinden herhangi biri üzerinde içeri doğru kaydırma yapmak seçilen herhang bir özelliği etkinleştirir. Butonları saydamlaştırmanızı öneririz. Böylece ekranınızda büyük bir alanı kullanmamalarını sağlayabilirsiniz. Çok geniş hale getirirseniz rahatsız edici olabilir. Ancak kullanması kolaylaşır. Seçim sizin.

Kenar hareketlerini seçin

En üstteki Right ve Left tutamaç seçeneklerine dokunarak, üzerlerinde kaydırdığınızda hangisinin ne yapacağını seçebilirsiniz. Ayrıca çapraz ve yatay kaydırma hareketlerini de okuyabiliyorlar.

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Tabii ki onları dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak önerimiz sol kolu bu şekilde ayarlamak olacak:

Şimdi, sağ kolu şu şekilde ayarlayın:

Bu alana kaydırıp basılı tutarsanız "görev değiştirici" ekranı açılır. Son uygulamalar ekranının küçük bir sürümü olan hoş, küçük ve temiz bir meü elde edersiniz. Sağdan içeri kaydırmak, hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız kullanın "ileri gitmek" için ayrılmıştır. Bu, Chrome kullanıcıları için bir nimettir, çünkü "ileri" düğmesi bir alt menüde gizlenir ve ihtiyacınız olduğunda her zaman sıkıntılı olur.

Tek elle kullanım modunu etkinleştirmek için "Çapraz yukarı" kaydırmayı açmak her şeyi kolaylaştırır. Zira Samsung'un kullandığı varsayılan harekete (en alttan çapraz kaydırma) alışması çok daha zordur.

Artık One Handed Operation+ ayarlandığına göre Ayarlar → Ekran → Gezinme çubuğu seçeneğine gidebilir ve "Tam ekran hareketleri" özelliğini seçebilirsiniz. Bu, daha önce bahsettiğimiz gibi siyah kaba navbar'ınızı (navigasyon çubuğunu) gizler.

Yeni jestlerin sıkıntı çıkardığı uygulamalarınız veya oyunlarınız varsa, One Hand Operation+ → Gelişmiş ayarlar → Uygulama istisnalarına gidin ve sorunlu uygulamaları ekleyin. Şu andan itibaren, belirli bir uygulamayı veya oyunu açtığınızda, One Hand Operation+ jestleri o oyunda ya da uygulamada devre dışı bırakacak.

Özetleyelim

Alt merkezden kaydırmak sizi ana ekrana götürür.

Soldan kaydırmak "geri" götürür

Soldan kaydırıp bir saniye basılı tutmak "görev değiştiriciyi" açar. Soldan yukarı doğru çapraz olarak kaydırmak "tek el modunu" açar

Sağdan kaydırmak "ileri" götürür (web tarayıcılarında)

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