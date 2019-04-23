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Apple, modern dokunmatik ekranlı akıllı telefon konseptini tüketicilere sunan ilk şirket olmasına rağmen, iPhone’un pazar payı ilk tanıtımından bu yana önemli ölçüde azaldı.

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2010'da Android, pazar payında iOS'i devraldı ve dünyanın en popüler mobil işletim sistemi haline geldi. Bazıları hangi işletim sisteminin daha iyi olduğunu tartışırken, dünyada pazarın %80'ine sahip olan Android'in daha popüler olduğunu inkar etmek mümkün değil. Peki Android neden iOS'ten daha büyük?

Android'in iPhone'dan Çok Daha Popüler Olmasının Nedenleri

Daha Fazla Akıllı Telefon Üreticisi Android Kullanır

Android’in popülaritesine büyük bir katkıda bulunan şey birçok akıllı telefon ve cihaz üreticisinin cihazlarında bu işletim sistemini kullanmasıdır. Buna karşılık, iOS yalnızca Apple yapımı iPhone'lar ve iPad'ler ile sınırlıdır.

Peki neden bu kadar çok üretici Android kullanıyor? 2007 yılında, Google ve bir dizi mobil operatörün, yazılım şirketinin ve donanım şirketinin iPhone’la rekabet etmesi için Open Handset Alliance’ı (OHA) başlattı. Bu ittifak, üreticilere açık kaynak lisansı vererek mobil platform olarak Android'i tercih etmelerini sağladı. Çin ve Hindistan, Android'in pazar ayının bu denli yüksek olmasının en büyük nedenlerinden biri.

Diğer taraftan birkaç diğer mobil işletim sistemi Android ve iOS ile rekabet etmeye çalıştı. Ancak, bu şirketler pazarda önemli bir yere sahip olmadı.

Android Cihazlar Tüm Fiyat Aralığını Kapsar

Android'in iOS'ten daha popüler olmasının bir diğer önemli nedeni de Android cihazların değişen fiyat aralıklarıdır. Bu, özellikle Apple’ın en uygun fiyatlı akıllı telefonunun bile çoğu insanın bütçesinin dışında kaldığı, gelişmekte olan ekonomiler ve zayıf döviz kuru olan ülkeler için önemlidir.

StatCounter Global Stats'a göre, ABD'de iOS, mobil piyasaların Şubat 2019 itibariyle yüzde 57'sine sahip. Ancak bütçe bilincinin yüksek olduğu pazarlardaki tablo tamamen değişiyor.

Örneğin iOS, Hindistan'da sadece yüzde 2,8, Çin'de yüzde 26, Güney Afrika'da yüzde 15, Brezilya'da yüzde 14 ve Nijerya'da yüzde 5 civarında bir pazar payına sahip. Yalnızca Hindistan ve Çin'in tüm dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturduğunu göz önünde bulundurarak, bu ülkelerde Android'in popülaritesi iOS'u büyük bir dezavantaja düşürüyor.

Android Cihazlar İçin Daha Geniş Uyumluluk Var

Apple, iOS ekosistemini birçok üçüncü parti uygulamanın müdahalesine açtı ancak hala nispeten kapalı bir mobil platformdur. Bununla birlikte, Android cihazlar çok daha geniş bir ekosisteme sahiptir.

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Bu durum bir Samsung akıllı saatine, bir Google Home hoparlörüne ve bir Huawei akıllı telefonuna sahip olabileceğiniz ve farklı aygıtların birlikte çalışabileceği anlamına gelir. Ayrıca, veri aktarmak ve cihazları senkronize etmek çok daha kolaydır.

Bu daha geniş ekosistem, belirli donanım markalarına kilitlenmek istemeyen kullanıcıları cezbeder. Örneğin, kullanacağınız Android cihazını değiştirirseniz, bu, tüm çevre birimlerinizi uyumsuz hale getirmez. Aynı kablo ve aksesuarların çoğunu diğer Android cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Ancak iPhone ile durum böyle değil. iOS ekosistemi aynı esnekliği sunmuyor.

Android’in AI ve Yazılım Özellikleri Gelişti

Android başlangıçta Apple'ın bazı yazılım avantajlarından yoksundu – en önemlisi Siri gibi bir sanal asistanı yoktu. Bununla birlikte, son yıllarda Android'in Google Asistan ve mükemmel ses kontrolü gibi özellikleri büyük bir başarı haline gelmiştir.

Bir zamanlar sadece iOS'te olan birçok uygulama artık Android versiyonlarını da piyasaya sürerken, Google akıllı evinizi otomatikleştirmek için sofistike AI özellikleri sunar.

Elbette bu, Android'de düşük kaliteli uygulamaların olmadığı anlamına gelmez. Aslında, Google Play Store, App Store'dan çok daha fazla klon ve çöp uygulama ile doludur.

Ancak Google ve büyük uygulama geliştiricilerin çabaları ile Android yazılımının genel kalitesi önemli ölçüde artırmıştır. Dahası, Android zaman içinde daha sofistike bir işletim sistemi haline geldi. Aranan özellikler her yeni sürümle eklendi ve Android'i bir bütün olarak rafine etti.

Daha Çok Çeşitte Android Cihazlar Var

Cihazlarında Android işletim sistemini kullanan daha fazla üretici olması yalnızca daha fazla sayıda Android telefon ve tablet bulunduğu anlamına gelmiyor. Ayrıca, aralarından seçim yapabileceğiniz daha fazla çeşitte cihaz sunulduğu anlamına gelir. Bu da oldukça büyük bir avantajdır.

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