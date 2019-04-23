REKLAMLAR

Akıllı telefonlarda çok sayıda yemek tarifi uygulaması bulunuyor. Yazımızda hem yeni yemek tariflerini keşfetmenize hem de bunları saklamanıza yardımcı olacak en iyi çözümlere yer verdik.

REKLAMLAR

iOS Telefonlar İçin En İyi Yemek Tarifi Uygulamaları

Paprika Recipe Manager

Yeni bir tarif keşfetmek ister misiniz? Paprika uygulamasına girin ve hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için en iyi yemek pişirme web sitelerinden tarifler bulmak için yerleşik web tarayıcısını kullanın. Hoşunuza giden bir tarif bulduğunuzda, basit bir dokunuşla uygulamaya kaydedin. Paprika'yı birden fazla cihaza yüklerseniz, Paprika tüm verilerinizi telefonunuz, bilgisayarınız ve tabletiniz arasında senkronize eder.

Ayrıca, indirilen tariflerinizi düzenleyebilir ve hatta yemek pişirirken onlarla etkileşime geçebilirsiniz. İlerledikçe geride kalan öğelerin üzerini çizin, geçerli adımı vurgulayın, görüntü ekleyin ve hatta kalın veya italik metin ekleyin. Paprika'da açık bir tarif varken telefonunuzun ekranı kararmaz, bu sayede cihazınızı yağlı veya ıslak parmaklarla açmanız gerekmez!

Paprika sadece tariflerde yardımcı olmuyor; Aynı zamanda size yemek planlama, organize alışveriş listeleri oluşturma, zamanlayıcı başlatma ve ölçümleri dönüştürme araçları sunar.

BigOven

BigOven uygulamasını açtığınızda, bir sonraki yemeğiniz için ilham alacaksınız. Recent Raves üzerine tıklayın ve en sıcak ağız sulandıran tariflerden düzinelercesi arasında ilerleyin. Belirli bir şey ararken, aramayı yemek çubuğuna yazın ve ev aşçılarının hazırladığı 350.000'den fazla tarife göz atın.

Bazı uygulamaların elle yazılmış tarifleri içe aktarabildiğinden bahsetmiştik. Bir tarifin fotoğraflarını çekmek ve uygulamada anında yeniden oluşturulmasını sağlamak için BigOven'ın tarif tarama özelliğini kullanın.

BigOven yemek yapmayı sosyalleştiriyor. Uygulamayı kullanan arkadaşlarınızı, aile üyelerinizi ve diğer aşçıları takip etmeyi seçebilirsiniz. Bu şekilde ne pişirdiklerini görebilir ve bazı fikirler edinebilirsiniz. Big Oven ayrıca kalan malzemelerden yemek hazırlamanıza, alışveriş listelerinizi diğer aile üyeleriyle koordine etmenize ve hatta yemek planlamanıza yardımcı olur.

REKLAMLAR

Yummly

Yummly yeni tarif bulmayı kolaylaştırıyor. Hem bir uygulama hem de bir masaüstü web sitesidir ve telefonunuzla bilgisayarınız arasında geçiş yapmak istediğinizde daha da kullanışlı olur. Sadece birkaç aramadan sonra, Yummly zevkinizi tanımaya başlar ve tarifleri tavsiye etmeye başlar.

Yiyecek alerjiniz varsa veya herhangi bir özel diyet gereksiniminiz varsa Yummly, istemediğiniz malzemeleri içeren tarifleri filtreleyebilir. Bu, özellikle yemeklerinizi planlamanıza yardımcı olacak bir vejeteryan veya vegan uygulaması arıyorsanız kullanışlıdır. İhtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş iki milyondan fazla tarif arasında arama yapın. Bir tarifi beğendiğinizde, hemen yapmaya başlayabilir veya başka bir gün için takviminize koyabilirsiniz.

Yummly'yi daha da iyileştirmek için şimdi Instacart ile ortaklık kuruldu. Üst menü çubuğunuzdaki Store seçeneğine dokunmatik Yummly'nin kapınıza kadar getirebileceği, yemek pişirme malzemelerini gösterir.

Allrecipes Dinner Spinner

Allrecipes web sitesine zaten aşina iseniz, uygulamasını seveceksiniz. Allrecipes, sadece bakarak acıkacağınız tarif önerileri sunar. Favori tariflerinizi seçin ve bunları özel menünüzde düzenleyin.

Tüm tarifler, faydalı yorumlar, videolar ve resimlerle birlikte gelen 50.000'den fazla tarife ev sahipliği yapmaktadır. Yemeğinizi planlamaya başlamaya hazır olduğunuzda, tarifin içeriğini kolayca alışveriş listenize aktarabilirsiniz. Tıpkı web sitesinde olduğu gibi, Allrecipes uygulaması da yerel süpermarkette fiyat indirimlerini göstererek malzemeden tasarruf etmenize yardımcı olur.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum