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Resmi bir açıklama il eilk katlanabilir telefonunun lansmanını geciktiren Samsung, bundan bir gün sonra, teknik inceleme yapan uzman sitelere ve kanallara gönderdiği Galaxy Fold cihazlarını gerçi çağırdı. Bu geri çağırma küresel olarak yapıldı. Reuters’a göre, Fold test cihazlarında yaşanan ekran sorunlarından dolayı şirket böyle bir hamle yaptı. Zira telefonlar bazı ciddi LCD sorunları yaşıyor.

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Samsung, Galaxy Fold Telefonlarını Geri Çağırıyor

Bildiğiniz gibi Samsung Galaxy Fold katlanabilir telefonunun çıkışı ertelendi. Bu yine küresel olarak yapıldı. Şirket şimdi tüm cihazları incelemek ve bundan sonra üretilecek Fold'larda aynı sorunla karşılaşmamak için önlemler alıyor.

Tüm fiyaskonun arkasında ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak ekranın arızalanmasına neden olan faktörler arasında ekrandaki koruyucu katmanın çıkarılması bulunuyor. Diğerleri ekranda katlanmadan dolayı çıkıntılar olduğunu bildiriyor ve ekranın yarısının kullanılamaz hale geldiğini aktarıyorlar. Her iki durumda da, cihazın bazı dayanıklılık sorunları olduğu ortada. Bu yüzden Samsung'un daha fazla tüketicinin eline geçmeden önce bunları çözmesi en iyisi olacak.

Dün şirket, yeni cihazının piyasaya çıkış tarihini geçici olarak erteleyeceğini açıkladı. Bu haber, Çin, Güney Kore ve ABD'de yaklaşan çıkış tarihinden sadece birkaç gün geldi ve dolayısıyla hayal kırıklığı yarattı.

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Samsung telefonunu iptal etmiyor. Bu yüzden ön sipariş veren müşteriler, elbet cihazlarına sahip olacaklar Bunun için ertelenen piyasaya sürülmesi tarihini beklemeleri gerek.

Samsung, ana odağının cihazı geliştirmek ve mümkün olan en iyi tüketici deneyimini sağlamak olduğunu belirtiyor. Şimdilik sahip olduğumuz tek bilgi bu, daha fazla ayrıntı ortaya çıktıktan sonra sizi haberdar edeceğiz.

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