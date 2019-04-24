Honor Prototip Telefonunu Getirene 5600 Dolar Ödül

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İnsanlar genellikle yeni bir telefon resmi olarak duyuruluncaya kadar hakkında fazla bir şey öğrenemiyor. Bununla beraber cihaz raflara sunulmadan önce tüm sorunlarından arındırılmasını sağlamak için genellikle çalışanların kullanımına veriliyor. Bu modeller üretim öncesi erken birimler oluyor. Honor bunlardan birini kaybetti ve getirene 5600 dolar ödül verecek.

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Honor Prototip Telefonunu Getirene 5600 Dolar

21 Mayıs'ta Londra'da Honor 20 serisini tanıtacak olan Huawei alt markası Honor, son zamanlarda bunun için hazırlıklar yapıyor. Ancak bugün bazı yerel medyalarda da bildirildiği gibi, şirketin bu prototiplerinden biri Almanya'da kayboldu.

Dusseldorf’a ailesini Paskalya Tatili’nde gezdirmek için gelen Honor çalışanı Moritz Scheidl kısa ziyaretinin ardından trene binerek Münih’e geri döndü. Scheidl, kendisine verilen prototip telefonunun yolculuk boyunca sırt çantasında sakladığını iddia ediyor. Ancak eve dönüp şarj etmek için cihazı çıkardığında onun orada olmadığını fark etmiş.

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Bu noktada, telefonun sırt çantasından düşüp düşmediği veya çalındığı durumu belirsizdir. Ancak her iki durumda da, Honor şu anda telefonu getiren kişiye 5000 avro (5.611 dolar) ödül sunuyor. Şirkete göre, akıllı telefonda kameralarını ve arka tasarımını gizleyen gri bir koruyucu kılıf kullanıyordu. Telefonun sabah 6:06'da hareket eden ve 11:08'de CET'e gelen ICE 1125 treninde kaybolduğunu düşünülüyor.

Habere tepki olarak, birkaç taraftar Çin firmasını “ucuz” pazarlama ile suçladı. Bununla birlikte Honor, bunun herhangi bir türden tanıtım olmadığının altını çizdi. Apple'ın zaman zaman, şu cihaz bir insanın hayatını kurtardı haberleri ile karşılaşıyoruz. Bunlar her yıl en az bir kez ortaya çıkıyor. Kullanıcıların şüphelenmesi bu nedenle mantıklı görünüyor.