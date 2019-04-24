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Geçen ay Xiaomi, bazı cihazlarına getireceği Android 9 Pie güncellemesi ile ilgili resmi bir zaman çizelgesi yayınladı ve buna göre Xiaomi Mi 6 bu yılın ikinci çeyreğinde bir beta Pie güncellemesi için listeye eklendi. Küçük ekranlı cihaz oldukça hızlı bir işlemci ile geliyor.

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Xiaomi Mi 6 İlk Android Pie Beta Güncellemesini Aldı

Biz de artık 2019'un ikinci çeyreğindeyiz ve şaşırtıcı bir şekilde güncellemede hiçbir gecikme olmadı. Bunun bir beta güncellemesini olduğunu ve günlük olarak kullandığınız bir telefona yüklemenin biraz riskli olabileceğini unutmayın. Ayrıca olası hatalar ihtimaline karşı bu gibi şeylere dikkatli yaklaşmakta yarar var.

Bu Xiaomi'nin Mi 6'ya getirdiği son Pie betası olabilir. Şirket ne zaman yeni bir güncelleme yayımlasa genellikle büyük arayüz değişiklikleri ile geliyor. Zira MIUI yeni sürüme yükseltilmiş oluyor. Ancak Mi 6 şu ana kadar Oreo’ya dayanan MIUI 10’u kullanıyordu ve hala Pie ile hala MIUI 10 kullanmaya devam edecek. Yani görsel anlamda bir şey beklemeniz gerekmiyor.

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Güncelleme 1.5 GB boyutunda ve telefonunuzun MIUI 10 9.4.22 sürümünü çalıştırmasını sağlayacak. Bazı geri bildirimlere göre bu güncellemeyi yükleyen kullanıcıları cihazlarını yeniden başlatmakta sorun yaşadılar. Bu nedenle bir kez daha uyarımızı yapalım. Ancak hala denemek istiyorsanız, indirme dosyası için aşağıdaki kaynak bağlantısına dokunun.

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