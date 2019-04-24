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İki gün önce, Samsung Galaxy View 2'nin resmi görünümlü render'ları, birkaç özelliği ile birlikte cihazın genel tasarımını ortaya çıkardı. Şimdi AT&T sayesinde bu cihaz hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Yeni tablet iPad Pro rakibi olmak için geliyor.

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Yeni Samsung Galaxy View 2 Özellikleri Ortaya Çıktı

AT&T, Galaxy View 2'nin bazı özelliklerini ve detaylarını gösteren bir video yayınladı. Bu dev tabletin 1080p çözünürlüğe sahip 17,3 inç ekrana sahip olacağını doğruladı. Aynı zamanda Dolby Atmos ses destekli dört hoparlöre sunacağını gösterdi.

Galaxy View 2 64 GB dahili depolama birimine sahip olacak ve 400 GB'a kadar depolamayı genişletmeye izin veren microSD kart yuvası sunacak. . Tablet, AT&T'nin cihazda telefonla arama yapmanızı ve almanızı sağlayan NumberSync'i destekleyecek. Türkiye sürümünde buna gerek kalmayacak.

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Bu yeni Galaxy View halefi varsayılan olarak bir stand ile birlikte geliyor ve uygulamaları manzara ve portre modunda kullanmanızı sağlıyor. Ayrıca, bir USB-C bağlantı noktasından güç çeken 12,000 mAh batarya ile birlikte çalışıyor. Bu da oldukça uzun pil ömrü demek.

Galaxy View 2'nin fiyat ve bulunabilirlik ayrıntılarını yakında öğreneceğiz.