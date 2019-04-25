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Hepimiz para biriktirmeyi seviyoruz ve bu günlerde artık fiziksel kuponlarla sınırlı değiliz. Teknoloji her şeyi her zamankinden daha kolay hale getirdi. Müthiş fırsatlar peşindeyseniz bu en iyi kupon uygulamalarından birini veya birkaçını gözden geçirin ve alışveriş yapmaya hazır olun; böylece tasarruf edin!

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İndirim Kuponları Bulmak İçin En İyi Uygulamalar





Groupon

Groupon dünya çapında fırsatları ile popüler bir kupon uygulaması. Öne çıkan kuponlara göz atın, hizmete veya kategoriye göre filtreleyin, sık kullanılanlarınızı işaretleyin ve fırsatları arkadaşlarınızla paylaşın.

Restoranlardan şovlara, tema parklarına ve ürünlere kadar her şey için kupon bulacaksınız. Örneğin Goods gibi bir kategori seçtiyseniz, sonuçlarınız buna göre değişir. Ardından bir alt kategori seçin, bir marka seçin, fiyata göre sıralayın ve böylece daha derine inin.

Slickdeals





Slickdeals başka bir müthiş ücretsiz indirim kuponu uygulaması. Bir mağaza seçerek başlayın; Amazon'dan Zales'e, tonlarca indirim bulabileceğiniz mağaza var. Ayrıca restoranlar, servis sağlayıcılar ve eczaneler göreceksiniz. Kategoriye göre göz atmayı tercih ederseniz otomotivden video oyunlarına kadar inebilirsiniz.

Bazı kuponlar satın alma işlemi yapmak ve indirimden faydalanmak için perakendecinin web sitesine gitmenize izin verir. Ayrıca anahtar kelime, mağaza veya kategoriye göre indirim uyarıları oluşturabilirsiniz. Tartışmalar, yarışmalar ve çekilişler için forumu ziyaret edin ve etkinliklerinizi, sık kullanılanlarınızı ve geçmişinizi izlemek için bir profil oluturduğunuzdan emin olun.

DealsPlus





DealsPlus ile yiyecek, ürün, hizmet ve daha birçok şeyden tasarruf edebilirsiniz. Bir indirimi görüntülemek için dokunduğunuzda, kuponu fiziksel bir kağıt biçimindeymiş gibi göreceksiniz.

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Favorilerinizi kaydedin, yaptığınız tasarrufları arkadaşlarınızla paylaşın ve sevdiğiniz indirimlere oy verin. Bulduğunuz kuponlar fiziksel mağazalar içinse, mağazanın sayfasına bakabilir ve fiyatları mağaza içi veya çevrimiçi şeklinde sıralayabilirsiniz. Çevrimiçi bir kuponu kullanmak için doğrudan satıcının web sitesine yönlendirilirsiniz. DealsPlus kullanımı kolay bir uygulamadır, birçok iyi fırsatları vardır ve görüş ve bilgileri diğer kullanıcılarla paylaşmak için bir topluluk sunar.

The Coupons App





Bu uygulamada restoranlar, ürünler ve hizmetler için mükemmel fırsatlar vardır. DealsPlus'a benzer şekilde, bir kuponu görüntülemek için üzerine dokunduğunuzda, fiziksel şeklini görürsünüz.

Bulduğunuz kuponları kaydedebilir ve otomatik olarak cihaz takviminize ekleyebilirsiniz. Uygulama haftalık reklamlar, paylaşılabilir bir alışveriş listesi ve bulunduğunuz yere yakın en ucuz benzin fiyatları gibi keşfetmek için birkaç bonus özelliğe sahiptir. Bulduğunuz kuponları arkadaşlarınızla paylaşın veya kendiniz için saklayın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum

