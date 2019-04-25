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Samsung, 2030 yılına kadar çıkaracağı tüm mobil işlemciler için 115 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bu devasa bir miktar. Şu anda bellek yongalarının kralı Samsung ancak görünüşe göre yonga seti tarafında da Intel, Qualcomm, Apple, Huawei ve diğerlerinin önüne geçmeyi planlıyor. Şirketin bunun için çok sayıda yonga seti tasarımcısına ihtiyacı olacak.

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Samsung'dan En Hızlı Telefon İçin 115 Milyar Dolar Yatırım

Samsung şu anda Galaxy telefonları için Exynos işlemciler yapıyor ve bu çipler yakında Samsung'un açıkladığı devasa yatırımdan payını almaya başlayabilir. Bu yıldan itibaren 2030 yılına kadar, Samsung, gelecek nesil mantık yongalarının geliştirilmesine yılda 9.6 milyar dolara eşdeğer para koyacak. Bu gerçekten de Exynos'ları Qualcomm'ların önüne geçirebilir.

Peki Exynos çipleri Apple'ın iPhone'lardaki A serisi işlemcileri kadar iyi olacak mı? Bu belirsiz ancak şu andaki çözümleri, Snapdragon ile neredeyse eşdeğer seviyede. Hücresel modem entegrasyonunun yanı sıra, grafik alt sisteminde de epey bir ilerleme kaydedildi.

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Para sadece araştırma ve geliştirme için değil, dökümhaneler ve diğer üretim tesisleri için de kullanılacak ve Samsung dünyanın en iyi ve en büyük işlemci üreticisi olma arayışı içinde 15.000 kişiyi istihdam etmeyi planlıyor. Galaxy telefonları için iyi haber ve umarız Exynos serisinin entegre grafikleri ve modemleri için de aynısını söyleyebiliriz. Bu sayede yakında en hızlı akıllı telefonların Samsung'dan geldiğine şahit olabiliriz.

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