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Mesajlaşma ve oyun, bir iPhone veya iPad'de zaman geçirmenin iki popüler yöntemidir. iMessage oyunları ile sohbet ederken arkadaşlarınızla ve ailenizle eğlenebilirsiniz. Sizin gibi diğer taraf da iMessage kullanıyorsa (normal bir SMS uygulaması yerine), çok çeşitli farklı oyunlar oynamak mümkündür. Oynamak için en iyi iMessage oyunlarına bir göz atalım.

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iMessage'da Arkadaşınızla Oynamak İçin Oyunlar

iMessage Oyunları Nasıl Kurulur ve Oynanır?

iMessage oyunlarını indirmek kolaydır. İlk önce, arkadaşınızın sohbetini açın. Ardından, mesaj kutusunun altındaki çubukta App Store simgesini seçin. Bu kısımda iMessage App Store'u yalnızca Mesajlar uygulamasında kullanmak için oyunlar, çıkartmalar ve daha fazlasıyla birlikte getirir.

Kullanmak istediğiniz oyunu veya uygulamayı bulun ve aynı App Store'daki herhangi bir uygulama gibi yükleyin. Kurulum tamamlandığında, App Store ikonu ile aynı çubukta görünecektir. Oynamaya başlamak için sadece simgeyi seçin.

GamePigeon

Bir uygulama içerisinde harika iki oyunculu iMessage oyunlarından oluşan bir oyun yelpazesi arıyorsanız, GamePigeon ilk durağınız olmalı. Uygulamanın 26 farklı çok oyunculu oyunu bulunuyor. Crazy 8'den cup pong'a, damalıya, shuffleboard'a ve diğerlerine kadar her şeyi bulacaksınız. Bir iMessage sohbetinde açtıktan sonra, başlatmak için listeden bir oyun seçin.

Checkmate!

Checkmate oynarken satranç setini çıkarmanıza gerek kalmaz! iMessage oyunu, satrancın tüm eğlence ve stratejisini iOS cihazınıza getiriyor. Beklendiği gibi oyun sadece iki oyuncu için tasarlanmıştır. Ancak aynı anda birden fazla sohbette oynayabilirsiniz.

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Satranç tahtasını değiştirmenize yardımcı olmak için, aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç farklı tema var. Bir sonraki hamlenize karar vermeye çalıştığınızda, uygulamayı açmanıza bile gerek yok. Her mesaj balonunda en son hareketi görebilirsiniz.

Moji Bowling

Başka bir kolay iki oyunculu iMessage oyunu, Moji Bowling, gerçek gutterballs'u geçmişte bırakıyor. Bu eğlenceli arcade tarzı oyunda, arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçireceksiniz.

Bir rakiple oynamasanız bile, normal uygulamayı pratik yapmak için açabilirsiniz. Oynarken kilidini açabileceğiniz birkaç farklı top, lobut ve bovling pisti bulunuyor.

Mr. Putt

İki oyunculu bir aksiyon veya bir grup oyunu arıyorsanız harika bir oyun olan Mr. Putt'u deneyin. Benzersiz dört farklı pist sunuyor: Frost, Blaze, Retro ve Nebula. Her pistte topu duvarlardan ve daha fazla şeyin üzerinden zıplatmaya çalışmanız gerek. Bu arada, mümkün olan en az vuruşla topu deliğe sokmaya çalışırsınız.

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