iMessage'da En Eğlenceli Sticker / Çıkartma Paketleri

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Çıkartmalar düpedüz eğlencelidir ve eski emojileri kullanmaktan çok daha iyidir. iMessage App Store'u ile Apple sticker kültürünü bir sonraki seviyeye yükseltti. Artık animasyonlu etiketler gönderebilir ve hatta gerçek hayatta yaptığınız gibi bir iletinin üzerine çıkartmalar bile yerleştirebilirsiniz. Uygulama Mağazasında şaşırtıcı sayıda çıkartma paketi bulunmaktadır. Çizgi filmlerden meme'lere ve elbette kedilere kadar her şeyi bulacaksınız. İşte kesinlikle indirmeniz gereken paketler.

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iMessage'da En Eğlenceli Sticker / Yapışkan Paketleri

Made With Love

Made With Love, sanatçılar, tasarımcılar ve illüstratörler ile yürütülmüş büyük bir işbirliği projesidir. Her biri bir sanatçıdan gelen, aşkı simgeleyen 50'den fazla çıkartma bulacaksınız. 50 farklı versiyon bulunuyor. Belki de doğru sözcükleri bulamadığınız duygularınızı bu çıkartmalarla ileteceksiniz.

Cookie Monster Stickers

Kurabiye Canavarı'nı kim sevmez? Çok sevimliydi ve çoğumuz gibi kurabiyeleri de seviyor. Cookie’nin pırıl pırıl gözlerini konuşmanızdaki her şeye kolayca entegre edebilirsiniz. Kurabiye seven goofball'u fotoğraflara, baloncukların içine ya da diğer çıkartmaların üzerine yerleştirin. Bu ücretsiz paket, bir uygulama içi satın alma işleminden elde edebileceğiniz daha fazla (15 animasyonlu etiket dahil) 20'den fazla çıkartma sunar.

Kleptocats

Bu ücretsiz miyav zing etiket paketi sunulan herhangi bir kedi çıkartmasından farklıdır. Üründe çeşitli renkler ve ifadelerle birleştirilmiş çeşitli kedi duygu halleri vardır. İçerinizdeki kedininin bu sevimli sticker'larla dışarı çıkmasına izin verin.

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Moonpig

iMessage, şirketin kendi karakterlerini kullanarak etiketleri kişiselleştirmenize olanak sağladığından, bu çıkartma paketi oldukça ilgi çekicidir. Komik el yazısı fontlarına sahip sticker'larla karşılaşacaksınız.

Toca Life Paper Bag Cat

Paper Bag Cat birçoklarının ruh hayvanı olabilir. Dilim pizzalar, huysuz surat ifadeleri ve diğer tüm her şeyin mükemmel bir birleşimi. Bu sticker paketinde yok yok. Tabii yine karşımızda kediler var. Kim kedili sticker'ları sevmez ki?

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