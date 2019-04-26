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Özellikle iPhone ve iPad için tasarlanmış Lightning konektörlü USB sürücüleri satın alabileceğinizi biliyor muydunuz? Kulağa garip gelse de, bu cihazlar yeni bir şey değil ve birkaç yıldır pazardalar. Bu cihazları kullanarak normalde iPhone'unuza atamadığınız filmleri oynatabilir ve iPhone'daki fotoğrafları hızlıca başka bir yere aktarabilirsiniz.

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iPhone USB Drive'ları ile Ek Depolama Alanı Elde Etmek

Bu küçük USB sürücülerini kullanarak iPhone'unuza USB arayüzü olan hemen her şeyi bağlayabilirsiniz. Örneğin, USB mikrofonlar ve MIDI klavyeleri iPhone'unuzda çalıştırmanıza yarar. Ancak her USB sürücü iPhone ile çalışmayabilir. Bazıları takılan arabirimin desteklenmediğini veya fazla güç çektiğini belirtir. O nedenle yalnızca özel olarak üretilmiş ürünlere yönelmelisiniz.

Apple, iOS ekosistemi için aksesuar tasarlarken üreticilere izlemesi gereken talimatlar verir. Bu ürünler, “Made for iPhone” (MFi) olarak onaylanmıştır; MFi ürünler iOS ile kusursuz çalışmak üzere tasarlanırlar. Bu, kablosuz hoparlörler, Lightning şarj kabloları ve harici depolama aygıtları için geçerlidir.

“Made for iPhone” sertifikasına sahip USB sürücüler, hem Apple’ın özel konektörüne hem de genel bir USB konektörüne sahip çift uçlu sürücülerdir. Bunların çoğu eski USB A tipi konektör kullanıyor, ancak ileride çok daha fazla USB-C aksesuarı göreceğiz. Bu sürücüler düşük güç kullanımı için tasarlanmıştır. Böylece iPhone'unuzun çok fazla pil tüketmeden sürücüleri çalıştırmasını sağlar.

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MFi USB sürücüleri ile ilgili bilinmesi gerekenler:

iOS cihazınıza ek depolama alanı eklerler: Bu, dahili depolama alanına sığmayan filmler veya TV şovları izlemek için işe yarayabilir.

Film Rulonuzu yedeklemek için potansiyel olarak faydalılar: Buradaki fayda, fotoğraf kitaplığınızın boyutuna ve aktarım hızına bağlı olacaktır.

Büyük videoları sistemden boşaltmak için mükemmeldirler: Dahili depolama alanınız kısıtlıysa ve uzun videolar çekmek için iPhone'unuzu kullanıyorsanız (özellikle 4K olanlar) bu aygıtlar, cihazınızda yer açmak için mükemmel bir ara depolama alanıdır.

iPhone / iPad ile bilgisayar arasında veri aktarmak için faydalı olabilirler: Özellikle AirDrop mevcut değilse (Windows kullanıcıları için).

En İyi iPhone USB Sürücüleri

MFi sertifikalı iPhone / iPad USB drive'lardan bazılarını sıralayalım:

SanDisk iXpand V2 With USB 3.0

Leef iBridge 3 With USB 3.1

Mophie Spacestation

HooToo 64GB Flash Drive With USB 3.0

Verbatim iStore ‘n’ Go

Leef iAccess MicroSD

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