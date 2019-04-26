REKLAMLAR

Web’de gezinmek, sosyal medya ile etkileşimde bulunmak ve arkadaşlarınızla iletişim kurmak için hiç olmadığı kadar akıllı telefonlarımıza güveniyoruz. İnternet tarama alışkanlıklarınızı ISS'nizden, ağ sağlayıcınızdan ve hükümetten gizleme konusunda endişeleriniz varsa, bir VPN kullanmak isteyebilirsiniz.

REKLAMLAR

iPhone'da VPN Kurulumu Nasıl Yapılır? (iPad Dahil)

Bir VPN veya sanal özel ağ, göz atma verilerinizin şifrelenmiş olduğu bir bağlantıdır. VPN’leri sadece gizliliğinizi korumak için kullanmaz, aynı zamanda coğrafi kısıtlamaları atlatarak başka bir ülkeye veya bölgeye göz atıyormuş gibi görünmek için de kullanabilirsiniz.

Bugün, iPhone'unuzda bir VPN bağlantısı kurmanın ve yönetmenin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz.

Yöntem 1: Marketteki Bir Uygulamayı Kullanın

Bu ilk yöntem en kolay olanıdır. Neredeyse tüm büyük VPN sağlayıcıları iPhone kullanıcıları için her şeyi kolaylaştıran kendi uygulamalarına sahiptir. App Store'da çok çeşitli VPN uygulamaları vardır. Aşağıda iPhone için en iyi olanlarını bulabilirsiniz.

Aşağıdaki sağlayıcıların her biri, VPN kurmayı kolaylaştıran bir iPhone uygulamasına sahiptir:

ExpressVPN

TunnelBear

CyberGhost

Private Internet Access

HotSpot Shield

Buffered VPN

Hangisini seçerseniz seçin, akılda tutulması gereken önemli bir faktör var. Her ne pahasına olursa olsun ücretsiz bir VPN servisi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ücretsiz VPN'lerde, sağlayıcı bir şekilde para kazanmak zorunda olduğundan, fazladan reklam, azaltılmış hız ve verilerinizin diğer servislere satılması durumuyla karşılaşırsınız.

REKLAMLAR

Yukarıdaki VPN'leri App Store'da aratın ve indirin.

Uygulamayı başlatın ve kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

Uygulama kurulum sürecinde size rehberlik eder ve kurulumun gerçekleşmesi için yükleme izni vermeniz gerektiğini bildirir. Face ID, Touch ID veya şifrenizle bu değişikliği onaylayın.

Kurulum tamamlandıktan sonra, VPN'e bağlanmak için uygulamayı kullanın.

Uygulamayı, bölgenizi değiştirmek veya farklı bir yerel sunucu seçmek için kullanabilirsiniz. VPN'i iPhone'dan kaldırmak isterseniz Ayarlar> Genel> VPN altında VPN bağlantısını manuel olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Yöntem 2: Bir VPN'e El ile Bağlanma

İstediğiniz VPN uygulamasını bulamıyorsanız, her şeyi elle yapabilirsiniz. iPhone'da manuel VPN kurulumu için aşağıdaki bilgileri doldurmanız yeterli olacak:

VPN türü

Sunucu adresi

Uzak ID

Kullanıcı adı

Parola

Bu bilgilere ek olarak, bir Yerel Kimlik sağlamanız ve Kullanıcı Adı veya Sertifika kimlik doğrulaması arasından seçim yapmanız gerekebilir.

Tercih ettiğiniz VPN'nize manuel olarak bağlanmak için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:

Ayarlar> Genel> VPN'e gidin ve VPN Yapılandırması Ekle'ye dokunun.

VPN türü, sunucu, uzak ID, kullanıcı adı ve parola dahil gerekli bilgileri doldurun. Eğer bilmiyorsanız, bu bilgiler için VPN sağlayıcınızın web sitesine bakın. Açıklama alanı kendi kayıtlarınız içindir, bu nedenle bağlantıyı uygun şekilde etiketlediğinizden emin olun.

Yapılandırmayı eklemek için Tamam'a dokunun.

Artık VPN bağlantısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için istediğiniz zaman Ayarlar> Genel> VPN seçeneğine gidebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum