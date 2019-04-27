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Hiç şüphe yok ki oyun, bugünün pop kültürünün temel unsurlarından biri haline geldi ve günlük yaşamın hemen hemen her yönüne çok iyi nüfuz etti. Konu mobil oyunlara geldiğinde App Store'da çok fazla miktarda seçenek bulunuyor. İşte iPhone ve iPad için 2019'un en iyi ücretsiz iOS oyunları.

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2019'un En İyi Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone & iPad)





Animal Crossing: Pocket Camp

Klasik Nintendo 64 oyunu kısa süre önce mobil cihazları süsledi ve özellikle Nintendo oyunlarını sevenler için Animal Crossing: Pocket Camp bir zorunluluktur. Tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi, kamp alanı yöneticiliğini üstlenir ve en sevdiğiniz antropomorfik arkadaşlarınızla zaman geçirirsiniz. Kesinlikle harika bir ücretsiz oyundur.

Standoff 2

Tüm zamanların en popüler çok oyunculu FPS serisi olan Counter Strike muhtemelen mobil cihazlara asla ulaşmayacak, ancak neyse ki hepimiz için, klasik nişancıdan ilham alan oyun geliştiriciler var. Standoff 2, hemen hemen herhangi bir iOS cihazında çalışan kolaylıkla alışılabilen bir mobil oyundur. Counter Strike Global Offensive hissini başarıyla yaşatır.

Full of Stars

Gelecek hem büyüleyici hem de iç karartıcı – insanlığın yıldızlara ulaşacağı ve bir noktada Güneş sisteminin ötesine geçeceği kesin olsa da, bunu göremeyeceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte, Full of Stars oyununda, insanlığın son gemisi olan değerli bir kargo aracını yönlendiriyorsunuz. İnsanlığın devam etmesi bu kargo gemisinin kaderine bağlı. Dünya artık olmadığı için, bu zorlayıcı hikaye odaklı macerada yeni bir ev bulmanız gerekecek.

Iron Blade

Gameloft'un epik hack'n'slash RPG'si, ortaçağ zamanında geçiyor ve bazı AAA PC oyunlarını hatırlatıyor. Karşınızda neden her seferinde bu kadar çok düşmen olduğu pek anlaşılır olmasa da, Iron Blade kendi silahlarınızı geliştirmenizi, çeşitli güçlü becerilere sahip olmanızı ve genellikle iyi vakit geçirmenizi sağlayan bir ücretsiz iOS oyunu.

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BlackBox







Bulmaca oyunları genellikle oldukça bağımlılık yapar, ancak BlackBox bunların sınırlarını daha da zorluyor. Aygıtınızı ve yerleşik sensörlerini kullanarak bulmacaları çözmek için gerçekten zihninizi zorlamanız gerekecek. Sizi cihazınızı farklı şekillerde yatırmanıza ve döndürmenize zorlar. Yalnızca kutunun dışında düşünmek zorunda kalacağınızı söylersek oyunu fena halde küçümsemiş oluruz. En iyisi kendiniz görmek!

The Battle of Polytopia

Hiç Sid Meier'in fantastik Civilization oyunlarından herhangi birini oynadınız mı? Eğer evet ise, o zaman Battle of Polytopia kendisini yabancı hissettirmeyecek. Bu 4X oyunu (eXplore, eXpand, eXploit ve eXterminate), rastgele oluşturulmuş dünyaları keşfetmenize, kabilelere karşı savaşmanıza ve imparatorluğunuzu yeni zirvelere çıkarmanıza yardımcı olacak. Her oyun, farklı arazilerde geçer ve rastgele oluşturulmuş haritalar sayesinde farklı bir deneyim yaşatır. Bu da oyunu daha ilginç kılar.

Swing Star





Mobil cihazda hala kabul edilebilir bir Spiderman oyunu için can atıyorsanız, Swing Star'ı deneyerek bu ihtiyacınızı biraz gidebilirsiniz. Bir yandan hızınızı korumaya çalışırken diğer yandan sonsuz uçuruma düşmemek için elinizden geleni yaparsınız. Oldukça zorlu bir ücretsiz oyundur. iPhone ve iPad için indirilebilir.

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