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Farkındalık ve meditasyon son birkaç yılda ana akım haline geldi. Meditasyonun en önemli yararlarından biri daha rahat hissetmenize yardımcı olmasıdır. Bu özellikle başınızı yastığa koymak ve uykuya dalmak istediğinizde önemlidir. Rahatlamanıza yardım etmeye odaklanan bu meditasyon uygulamaları ile uykularınız daha rahat geçecek.

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Rahatlama ve Uyku İçin En İyi Uygulamalar

Headspace

Headspace, en popüler rahatlama ve uyku uygulamalarından biridir ve uygulama tabanlı meditasyonu modern yaşamın bir parçası haline getirme konusunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulama, eski bir Budist keşiş olan Richard Pierson ve Andy Puddicombe tarafından ortaklaşa oluşturuldu.

Kullanmanız için 10 ücretsiz meditasyon var; ayrıca abonelik modeli bulunur. Ancak, bu abonelikle, Headspace’in tüm meditasyon kütüphanesine erişebilirsiniz. Bunlar mutluluk, rahatlama ve uyku gibi temalara bölünmüştür. Uygulama, Headspace ile meditasyon yaptığınız her bir gün için Run Streak'inizi artırarak sizi motive eder.

Calm

Calm, uygulamaya dayalı meditasyonlar sunan başka bir hizmettir. Bununla birlikte, Headspace’in ana odak noktası meditasyon iken, Calm, bir dizi dikkat ve refah tekniği öğretmeyi de hedeflemektedir.

Uyku Hikayeleri olarak bilinen, uyumaya adanmış bir bölüm vardır ve bu türünün ilkleri arasındadır. Bunlar, Bob Ross'un arşiv kayıtlarının yanı sıra Stephen Fry ve ASMR sanatçısı Emma Whispers Red gibi sesleri ile ünlenen kişilerin okudukları öykülerdir.

Uyku Hikayeleri haftalık olarak güncellenmektedir, bu nedenle uygulamayı yüklediğinizde her zaman yeni bir şeyler bulacaksınız. ASMR ile karşılaşıyorsanız, ASMR duygusu veren bazı YouTube videolarını da izlemek isteyeceksiniz.

Insight Timer

Insight Timer Android ve iOS için en başarılı ücretsiz meditasyon uygulamalarından biridir. Benzer pek çok uygulamanın aksine, Insight Timer, 15.000 rehberli meditasyon kütüphanesini ücretsiz olarak sunuyor. Kılavuzsuz meditasyonları tercih ederseniz, uygulama oturumunuzu zil türü veya sıklığı ile birlikte ortam gürültüsüne göre özelleştirmenize olanak tanır. Etrafınızdaki gürültüyü kontrol etmek odaklanmanıza yardımcı olacağı için bu önemlidir.

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İçeriğin çoğu ücretsiz olsa da, Insight Timer ayrıca bir premium abonelik sunuyor. Bu size her gün yeni bir meditasyona, 10 ve 30 günlük meditasyon kurslarına ve çevrimdışı oynatma erişimine izin veriyor. İyi bir gece uykusu almak öncelik listenizdeyse, uygulamanın gece moduna erişmek için premium aboneliğe yatırım yapmak isteyebilirsiniz.

914 kadar özel uyku meditasyonları 500'den fazla öğretmenden geliyor, bu nedenle sizin için işe yarayan bir yöntem bulmanız işten bile değildir. Insight Premium'a katılırsanız, daha derin bir uykuya dalmanıza yardımcı olan 10 günlük bir kurs bile vardır.

Sleepfulness

Farkındalık uygulamalarının çoğu öncelikle meditasyona odaklanır, ikincil odak olarak uyku gelir. Ancak, adından da anlaşılacağı gibi, Sleepfulness tamamen daha iyi bir gece uykusu almanıza yardımcı olmak için sunulmuştur. Bu uygulama aynı zamanda meditasyon uygulaması Buddhify'ı piyasaya süren Mindfulness Everywhere tarafından geliştirilmiştir.

Buddify'yi daha önce kullandıysanız, sunduğu deneyimin diğer birçok meditasyon uygulamasından farklı olduğunu bilirsiniz. Oturumlar dört kategoriye ayrılır: Yatağa Gitmek, Uyuyamamak, Uyanmak veya Gündüz uykusu olarak sıralanı. Her oturumun sonunda da 10 dakika kadar müzik dinlemeyi tercih edebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum