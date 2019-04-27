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Sony, bir yıl önce, Mart 2019'da sona eren mali yıl içinde 10 milyon akıllı telefon satışına ulaşacağını ön gördü. Aylar sonra, bu rakam önce 9 milyon ardındansa 7 milyon olarak güncellendi. Bu Ocak ayında yapılan son revizyon ile beklentiler 6,5 milyona kadar indi. Sony 12 aylık süre boyunca gerçekten de yalnızca 6,5 milyon telefon gönderimi yapabildi.

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Sony Akıllı Telefon İşinde Gittikçe Geriliyor

Eğer bu rakam sağlıklı görünüyorsa belirtelim 2014 mali yılında Sony'nin sattığı 40 milyon civarında akıllı telefondan çok uzak. Mart ve Haziran 2018 arasında, şirket sadece 2 milyon adet sevkiyat yaptı ve ekim ayına kadarki dönemde bu 1,6 milyona düştü. Xperia XZ3’ün piyasaya sürülmesi ve Noel sezonu, 2018’in son aylarında Sony’ye akıllı telefon işinde hafif bir artış sağladı. Ancak şirket halen yalnızca 1.8 milyon ünite satabildi. Sony, bu yılın ilk üç ayında, elini güçlendirecek az sayıda model sunabildi ve böylece rekor bir düşüş ile 1,1 milyon adeti gördü.

Bu kötü sonuçlar, şirketin mobil bölümü için 97 milyar yen (869 milyon ABD Doları) kayıp anlamına geliyor. Bununla birlikte, binlerce işten çıkarmalar ve diğer önlemlerle Sony, işletme giderlerini %50 oranında azaltmayı umuyor.

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Geleceğe bakacak olursak, Sony bugün ve Mart 2020 arasında sadece 5 milyon adetlik akıllı telefon satışını öngörüyor. Kârlılık konusunda ise şirket, mobil bölümünün bundan böyle 2021 Mart'ına kadar kâr getiremeyeceği konusunda uyardı. Bu uyarı elbette şeffaf olmak adına Sony hisse sahipleri için yapılıyor. Sonuç olarak Sony'nin telefonları işleri bir zamanlar olduğundan çok uzakta ve yeni tasarımlara (Sony Xperia 10 ve 10 Plus) bakarsak bu pek değişecek gibi görünmüyor.

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