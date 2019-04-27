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Podcast'ler bize radyoların nesiller boyu ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Fakat büyük ebeveynlerimizin aksine artık boynunuza bir transistör bağlamak zorunda değilsiniz. Güzel bir kulaklık her şey için yeterlidir. Çok çeşitli zengin podcast'lerin içerisine dalmak oldukça eğlencelidir. Ancak bunun için bazı daha özel uygulamalara ihtiyacınız olabilir. İşte en ilginç podcast'leri kefşetmenize olanak tanıyan, telefon için en eşsiz podcast App'leri.

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Telefonda En Eşsiz Podcast App'leri

Wilson (iOS): Bir Konuya Derin Dalış Yapın

Wilson, eşsiz bir podcast uygulamasıdır. Başlangıçta, bir podcast uygulaması tasarımının genel şablonuna uymuyor. Minimal tasarımı ve tipografisi ile sanat dergisine benziyor.

Aslında haftalık bir podcast dergisidir. Her hafta, ekip bir konuya odaklanan en iyi podcast bölümlerini seçer. Podcast bölümlerinin kısa listesi sizi ilgili konular hakkında daha iyi bilgilendirmeyi amaçlar.

Örneğin, yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine birkaç bölüm ayırabilir veya kendinizi yaratıcılığın gizemlerine batırmak isteyebilirsiniz.

Bu podcast dergisi bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bunu yaparken fazla dikkat dağıtmak istemeyen dinleyiciler içindir.

Narro (Chrome, Android, iOS): Makalelerinizi Podcast'e Dönüştürün

Web üzerinde podcast'lere kıyasla daha fazla içerik olduğunu söylemeye gerek yok. Narro, makalelerinizi her yerde dinleyebileceğiniz podcast'lere dönüştürebilen basit bir araçtır. Okuma listenizde dolaşmanın en sevdiğiniz yollarından biri olabilir. Sadece Narro'ya bir URL ekleyin, bu onu kendi kişisel podcast'inize dönüştürecektir.

Narro'nun bir fiyatlandırma planı var. Temel ücretsiz sürümü ayda bir kez makale dönüştürmeyi sağlar. Ayrıca bunu Pocket ve Instapaper ile senkronize eder. Ayrıca YouTube ve Vimeo videolarındaki sesi alabilir. 25+ ses seçeneğine ve 12+ dilin otomatik algılanmasına sahip olursunuz.

Synth (Web, iOS): Küçük Boyutlu Sohbet Podcast'leri

Dan Carlin’in Hardcore History’sini dinlemek çok zaman alıyor olabilir. Belki bir kahve molasında ilginç bir şey duymak isteyebilirsiniz. Synth (beta), herkesin paylaşabileceği konuşma odyogramlarına odaklanan hoş bir küçük uygulamadır. 256 saniyelik ses bite'ları ile herkes bir podcast kaydedilebilir ve uygulama aracılığıyla paylaşabilir.

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Daha küçük “synth” parçalarına bölünmüş düzenli podcast'ler oluşturabilir veya bulabilirsiniz. Tam podcast'e gitmek için üzerlerine tıklayın. Synth feed, başkaları tarafından paylaşılan kısa podcast'leri keşfetmenizi ve onlar hakkında yorum yapmanızı sağlar.

Synth birçok yönden yararlı olabilir. Fikrinizi dünya ile paylaşmak ya da bir mini ders öğreticisi hazırlamak ister misiniz? Ya da belki de en son çalışmalarınızı tanıtmak isteyebilirsiniz. Bu klipleri kaydetmek ve özel veya genel olarak paylaşmak için Synth uygulamasını kullanın. Synth, 60db'ye (Google tarafından satın alınmıştır) iyi bir alternatiftir.

Anchor (Android, iOS): Kendi Podcast'inizi Yayınlayın

Başkalarının kendi tutkuları hakkında konuşmasından sıkıldıysanız şimdi oyuna dalma zamanı olabilir. Ancak kendi podcast'inizi başlatmak başta zorlu gelebilir. Konuşacak bir konu seçmek ilk küçük adımdır. Kapak görüntüsünü bulmak, bir mikrofon almak, bilgisayar platformunu seçmek ve ses düzenleme programları hakkında bilgi edinmek bunlar arasındadır. Podcast yapmanın daha kolay olması gerektiğini düşünüyorsanız Anchor tam size göre.

Anchor cebinizdeki podcast stüdyosudur. Yüksek kaliteli soundbite'lar oluşturmak için tüm araçlara sahiptir. Özel bir bilgi birikimine gerek olmadan sadece kayıt ve paylaşım yapmanız yeterlidir. Hepsi bir düğmeye dokunmanıza bakar. Ayrıca başkalarını istediğiniz yerden podcast'inize katılmaya davet edebilirsiniz. Geçişler, ses efektleri ve arka plan müziği eklemek düzenleyiciyi kullanabilirsiniz.

Hizmet ayrıca podcast'inizden para kazanmanıza izin verir. Anchor kendi mikro-podcast ypama trendini başlattı. Bite büyüklüğünde bilgi paylaşımı ile ilgileniyorsanız katılın. Bir not olarak, Anchor yakın zamanda Spotify tarafından satın alınmıştır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum