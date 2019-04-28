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Motorola Razr, 2019'un en çok beklenen akıllı telefonlarından biri. Son sızıntılar ve raporlar, nostalji ve en son teknolojinin mükemmel bir karışımı olabileceğini öne sürüyor. Yeni ortaya çıkan resmi görünümlü bir basın görseli bizleri oldukça heyecalandırıyor.

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Motorola Razr Katlanabilir Telefon Oyununu Değiştiriyor

Motorola Razr (2019), 22:9 en boy oranına sahip ve üstten alta uzanan modern 6,2 inç bir ekranı var. Tüm bunlar için beklenildiği gibi eski tasarımdaki orijinal fiziksel düğme düzeni ve küçük ekran atılmış. Akıllı telefonun benzersiz şekli ve form faktörü nedeniyle ekran farklı bir açıya sahip. Geniş çentik gözlerden kaçacak gibi değil.



RAZR V3

Telefonun altındaki çıkıntı stereo hoparlör kurulumuna sahip olacak. Yani bu kısmın büyük bir hoparlöre ev sahipliği yaptığını belirtmekte fayda vardır. Samsung ve Huawei'in çözümleri gibi ekranda bir kırışıklık olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İkincil ekran son derece yararlı olabilir

Renderler açıkça göstermese de – suni aydınlatma görmeyi zorlaştırıyor – üst kısımda Moto Display gibi önceden yüklenmiş çeşitli uygulamalar yoluyla bir dizi benzersiz özelliğe sahip olacak küçük bir ikincil ekran barındırıyor.

Kamera uygulamasıyla ilgili olarak, ilk önce Motorola Razr'ın öne bakan bir sensör içermediğine dikkat çekmek önemlidir. Bu, selfie hayranlarının popüler işlevsellik için ikincil ekrana ve beraberindeki kameraya güvenmeleri gerektiği anlamına gelir. Dış ekranın kullanımı özçekimlerden, zamanlayıcı, hava durumu ve bildirim görüntülemeye kadar geniş alanlara uzanacak.

Motorola'nın yazılımı, web sayfalarında veya belirli uygulamalarda gezinmek için kullanıcılara dış ekran üzerinde parmaklarını kullanma seçeneği sunacak.

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Birinci sınıf tasarım, ancak çoğunlukla orta sınıf özellikler

Bundan önce gelen Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi, Motorola Razr'ın en son amiral gemisi işlemcilerinden birini taşıması bekleniyordu. Bununla birlikte, XDA Developers'ın son bulguları, cihazın aslında daha az güçlü olan Snapdragon 710'u destekleyebileceğini ortaya koydu.

Görünüşe göre, bu yongaya 64GB depolama ve 4GB RAM eşlik edecek. Dolayısıyla uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon olacak. Ancak 128GB depolama alanı ve 6GB RAM içeren bir sürüm de mevcut olacak.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Motorola Razr, kutudan çıkar çıkmaz Android 9 Pie ve Motorola'nın kılıfı ile birlikte gönderilecektir. Cihaz küçük bir 2.730 mAh batarya ve şirketin 27W TurboPower hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. Batarya ömrü yazılımsal olarak artırılabilir ancak seçenekler kısıtlı olacak.

Kutunun içinde ne var?

Motorola Razr, örgülü bir USB-C kablosu ve yine örgülü kablosu olan bir çift USB-C kulaklıkla birlikte gönderilecek. Hızlı şarj cihazı ve 3.5mm kulaklık jakı adaptörü yine kutudan çıkacak.

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