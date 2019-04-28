Samsung J4+ ve J6+ Android 9 Pie Alacak Son Cihazlar Oldu

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Samsung kısa süre önce Galaxy J8 için Android Pie güncellemesini başlattı ve şimdi, bu Güney Koreli teknoloji devi Android'in bu en son sürümünü iki akıllı telefon için daha yayımlıyor: Galaxy J4+ ve Galaxy J6+. Bunlar Android 9 Pie alan son Samsung telefonlar olacak.

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Samsung J4+ ve J6+ Android Pie Alacak Son Cihazlar Oldu

Güncelleme 1GB'tan daha büyük ve 1 Nisan 2019 tarihli güvenlik düzeltme yamasını taşıyor. Ayrıca Samsung'un özel Android arayüzünün en son yinelemesi olan One UI ile birlikte geliyor.

Bununla birlikte, Samsung, önceki sürümlerden farklı olarak, bu sefer Android Pie'ı birçok pazarda piyasaya sürüyor. Galaxy J4+ Ukrayna, Tayland ve Vietnam’da, Galaxy J6+ ise Hindistan, Irak ve Almanya’da Pie'a sahip oldu. Türkiye gibi diğer ülkelerde Galaxy J4+ veya J6+'ların Android 9'a yükseltilmesi birkaç gün daha alabilir.

Samsung Android Pie güncelleme ile bitiş çizgisine ulaşıyor. Şirket, Pie'a güncellenmiş Galaxy cihazları listesine iki tane daha bütçe telefonu eklemiş oldu. Galaxy akıllı telefonlar için Android Pie olduça önemli. Çünkü Samsung bu güncelleme ile yeni ve oldukça kullanışlı bir arayüzü kullanıma sunuyor: One UI. One UI telefonu tek elle kullanmayı mümkün kılıyor ve tüm genel işlevleri kolaylaştırıyor.

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One UI'ın yanı sıra birçok yeni işlevsellik ve küçük iyileştirmeler de bulunmakta. Nisan 2019 güvenlik yaması her iki cihazın hiç olmadığı kadar hatasız ve virüs geçirmez hale gelmesini sağlıyor. Android 9 Pie'ı J4+ ve J6+'a indirmek için Sammobile ürün veritabanını kullanabilir veya Samsung'un OTA yapmasını bekleyebilirsiniz.

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