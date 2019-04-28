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Telegram birkaç deneysel özelliğe ve ayarlarınız üzerinde daha ayrıntılı kontrollere sahip olan Telegram'ın gelişmiş versiyonu Telegram X'i bugün güncelledi ve güncelleme oldukça büyüktü. Eklenen özellikler WhatsApp gibi daha popüler uygulamalardaki eksiklere dikkat çeker nitelikte. Güncelleme şimdilik Android için sunuldu.

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Telegram X Güncellemesi WhatsApp'ı Daha İlkel Gösteriyor

Bildirimler 2.0

Bildirimler sıfırdan yeniden oluşturulmuş durumda. Artık daha akıllılar ve güvenilirler. Yeni özellikler arasında daha fazla özelleştirme, anket oluşturma ve arka plan pil kullanımının azaltılması gibi detaylar var. Ancak hepsi bu değil.

İşte Telegram X güncellemesi ile gelenler:

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Bildirimler artık Telegram sunucularıyla bağlantı kurmadan çalışır: Telegram'a sansürlü bölgelerden erişmeye çalıştığınız önemlidir;

Bildirim tepsisini temizleyin. Başka bir sohbetten bildirim alırken veya bilinmeyen olaylar nedeniyle reddedilen bildirimler bir daha görünmeyecek;

Samsung cihazlarda Edge Screen için geliştirilmiş destek. Açmak için: Sistem Ayarları> Ekran> Kenar Ekran > Kenar aydınlatması> Bildirimleri yönet> Telegram X'i açın;

Başka bir cihazdan sohbet ederken bildirimler ertelenir;

Bildirimler şimdi sohbet türüne göre gruplandırılmıştır. Bunu Ayarlar> Bildirimler> Gelişmiş> Bildirimleri Birleştir ile değiştirin;

Cihaz ekranı kilitliyken gizli sohbet bildirimlerini gizleme seçeneği (hala ses ve titreşim duyacaksınız);

Sessiz kanal bildirimleri artık bildirim tepsisinde sessizce görüntüleniyor;

Kanallar için ayrı ayarlar;

İleti önizlemesini belirli sohbetlerde devre dışı bırakma;

Özellikler ve değişiklikler

Telegram X artık TDLib 1.4.0'a dayanmaktadır;

Özel sohbetlerde her iki uçtaki sohbetleri ve mesajları silme;

Anketler: Topluluk anketleri oluşturun ve bunlara katılın;

Özel diller: Dil paketi bağlantılarını paylaşın. Tercüme özelliğini kullanın.

Çoklu hesap 2.0: Birçok hesap kullanırken cihaz hafızası ve pil kullanımını önemli ölçüde azaltmak için tamamen elden geçirilmiş iç çekirdek mimarisi. Artık Telegram X'te 3 veya 3000 hesabınızın olması önemli değil, benzer miktarda kaynak tüketecekler ve bildirimler hepsinde çalışmaya devam edecek.

Artan uygulama başlatma hızı. Her hesap için veritabanın optimize edilmesi gerektiğinden, Telegram X'i güncelledikten sonra ilk açılışın biraz zaman alabileceğini unutmayın;

Uygulama Kurtarma: Ne zaman Telegram X çözülemez bir hata nedeniyle başlatılamazsa, uygulamayı bir sonraki başlatışınızda sorunun çözülmesine yardımcı olması gereken kurtarma ekranını göreceksiniz;

Mesajları kayıtlı mesajlara ve herhangi bir gruba sabitleyin;

Dosyanın indirilmesini beklemeden ses çalma konumunu hızlıca değiştirin;

Tüm gruplarda çevrimiçi üye sayısı. Geliştirilmiş toplam üye sayısının hesaplanması;

Kod ile yeni 2FA e-posta kurtarma kurulumu.

İndirilen tüm dosyaları uzaktan silme.

Güncelleme ile gelen pek çok özellik daha bulunuyor. En iyisi indirip kendiniz deneyimlemek olacak!

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