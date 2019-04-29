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Geçen yaz Mozilla’nın Fenix ​​adında yeni bir Android tarayıcısı üzerinde çalıştığını söylemiştik. Uygulama sonunda Android için Firefox'un yerini alacak. Mozilla tarafından yayınlanan bir tablo bu geçiş için bir yol haritası sunuyor. Android için Firefox tarayıcı uygulaması önümüzdeki Temmuz ayında Firefox68'i aldıktan sonra gelecekteki güncellemeler yalnızca güvenlik düzeltme eklerini ve hata düzeltmelerini taşıyacak. Firefox tarayıcısı en nihayetinde kullanımdan kalkacak.

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Android Firefox Bitiyor Yerine Fenix Geliyor

Söylediğimiz gibi, Fenix ​​tarayıcısı Firefox’un yerini alacak, ancak Mozilla Fenix’in “kullanıma hazır duruma” ulaştığından emin olana kadar değil. Bu nedenle yeni tarayıcısının Firefox kullanıcıları için hazır olduğundan emin olana kadar desteklemeye devam edecektir. Kar amacı gütmeyen bir geliştirici tarafından oluşturulan zaman çizelgesine dayanarak, Firefox gelecek yıla kadar hayatta kalacaktır.

Mozilla: "Fenix, ebeveyninizin tarayıcısı değil"

Firefox’un zaman çizelgesi, son güncellemelerin 14 Mayıs 2019’da 67 sürümü ve 9 Temmuz’da ise başka bir sürüm ile geleceğini söylüyor. Bunun ardından ESR kategorisine alınacak ve Eylül, Ekim ve Aralık aylarında bir kez daha güncellenecek (ancak bu güncellemeler yalnızca güvenlik ve hata düzeltmeleri için olacak). Fenix, eski Firefox tarayıcısını kullananlar için hazır olur olmaz, ikincisi için destek sona erecek.

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Fenix ​​sıfırdan inşa edildi; Yepyeni bir kullanıcı arayüzü içerecek. Samsung OneUI arayüzü gibi, en çok kullanılan unsurlar ekranın altında bulunur. Ekranda yukarı kaydırmak daha fazla işlem gösterecek ve Fenix'te gezinmeyi bitirdiğinizde, açık sekmeler "oturumlar" adı verilen bir pakette saklanacak. Tarayıcı kullanımdayken, etkin sekmeler oturumlara manuel olarak kaydedilebilecek.

Mozilla, Fenix için "Ebeveyninizin tarayıcısı değil" dedi. Bu ifadenin ne kadar doğru olduğunu anlamak için gelecek yılki çıkış tarihini bekleyeceğiz.

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