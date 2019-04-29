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Google size yatmadan önce bir hikaye okumak istiyor! En son Google Asistan özelliği de tam olarak bunu yapabiliyor. Bana Bir Hikaye Anlat adı verilen özellik, Google Asistan'ın size telefonunuzdan bir hikaye anlatmasını sağlar. Ebeveynler için bir nimet olabilir!

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Google Asistan Şimdi Çocuklara Hikayeler Anlatıyor

"Hey Google, Bana Bir Hikaye Anlat"

2017'de Google, Google Asistan'a size (veya çocuklarınıza) bir hikaye anlatmasını istemenizi sağlayan yeni bir özellik ekledi. Ne yazık ki, yalnızca Google Home cihazlarında çalışıyordu. Aynı isteği Android veya iOS'te gerçekleştirmek size bir özlü söz veya şaka getiriyordu. Yani gerçek bir hikaye yoktu.

Ancak şimdi Google, “Hey Google, bana bir hikaye anlat” komutunu Google Home cihazları, Android ve iOS için aynı yanıtı verecek şekilde ayarlıyor. Asistan cevap olarak size Google’ın küratörlüğünü yaptığı hikayelerden birini okuyor.

Google’dan Bir Hikaye Anlatmasını İstemek

Google, Bana Bir Hikaye Anlat komutunun artık “Let's Be Firefighters!" ve “Robot Rampage” (Ninja Kaplumbağalar) gibi hikayeler duymanızı sağladığını açıkladı. Ayrıca Google’dan size yatmadan önce bir masal okumasını da isteyebilirsiniz.

Google, bu güncellemeyi "Ulusal Hikaye Anlatma Günü" olan 27 Nisan ile çakışacak şekilde yayınladı. Bununla birlikte, okuma yıl boyu sürecek bir etkinlik olarak ayaranmış durumda. Bu nedenle “Hey Google, bana bir hikaye anlat” komutu yılın 365 günü çalışacak.

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"Tell Me a Story" özelliği şu anda ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hindistan'da mevcut durumda. Henüz Türkiye'ye gelmiş değil ve belki de hiç eklenmeyebilir. Zira hikayeler şu anda İngilizce dilinde fakat Türkçe hikayelerin de eklenmesi fazla zor olmayacaktır. Kim bilir belki ilerleyen aylarda böyle bir yenilik görebiliriz. Kullanmanız gereken tek şey, Google Play Kitaplar uygulamasının en son sürümünün yanı sıra, Google Assistant'ın yüklü olduğu bir Android veya iOS cihazı olacak.

Ebeveynler Google Asistandan Daha İyi

Bunun küçük ancak kullanışlı bir araç olduğu söylenebilir ve küçükler uyuyamadığında ebeveynlerin yardımına koşacak. Bununla birlikte, Google Asistan’ın çocuğunuza yatmadan önce okuduğu hikayeler asla sizin okuduğunuz hikayelerin yerini almayacaktır. Özellikle de tüm seslendirmeyi siz yapıyorken.

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