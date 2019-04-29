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Birçoğumuz için eski filmlerde rastlanan görüntüdeki lekelenmeler ve kusurlar hafızamızda artık yer etmemektedir. Deklanşör hızı ve diyafram açıklığı gibi ayarlamalar devam ederken, bir görüntüyü çekme ve paylaşma işlemi büyük ölçüde değişti. Öyleyse, film çekim deneyimini yeniden oluşturmak için tasarlanan bir dizi eski havalı Vintage kamera uygulamasının mevcut olduğu bilmek sizi sevindirebilir. İşte en iyi iPhone Vintage film kameralarından beşi.

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iPhone İçin Vintage Film Kamera Uygulamaları

Huji Cam

Huji Cam, 1998'den gelen tek kullanımlık kameralarını örnek alan ilgi çekici bir uygulamadır. Film simülasyonu, sızıntı efektleri, renk saçılımı ve ucuz ISO 400 rulolarını hatırlatan genel bir kontrastlı görünüm ile oldukça ikna edicidir.

Ücretsiz sürümü sadece bir kamera gibi çalışır. Bir görüntüyü Huji ile işlemek için görüntüyü Huji ile çekmeniz gerekir. Daha sonra kendi resimlerinizi içe aktarmak isterseniz işleyemezsiniz ve 1 dolarlık bir uygulama içi satın alım yapmanız gerekir. Bu olmadan daha önce çektiğiniz eski görüntüleri Huji filtresinden geçiremezsiniz.

GUDAK

Tek kullanımlık film kameralarının heyecan verici deneyimini tekrar yaşamak istiyorsanız Gudak tam size göre. Bu listedeki diğer uygulamaların aksine, bu uygulama iPhone'da Vintage film görünümünü gerçekten elde etmek için sıkı kurallar uygulalar ve yapabileceklerinizi sınırlar.

Gudak sanal film ruloları çeker ve her ruloda 24 poz elde edersiniz. Ruloyu bitirdiğinizde, bir tane daha yükleyip tekrar çekime başlamak için bir saat beklemeniz gerekir. Resimlerinizi görmek için “geliştir” düğmesine basmanız ve üç gün beklemeniz gerekir.

CALLA

Eğer Gudak ve Huji Cam tek kullanımlık film kameralarıysa, CALLA ucuz ama amaca uygun 35 mm'lik bir bas-çek kameradır. Uygulamanın kendisi oldukça stilize edilmiştir ve alışılmadık düğme yerleşimi ve Korece ve İngilizce dillerinin bir karışımı nedeniyle kullanılması biraz kafa karıştırıcıdır.

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Uygulamaya birkaç farklı film türü dahil edilmiştir ancak yalnızca bir tanesi bedavadır. Bu ön ayar ile çekilen görüntüler ucuz plastik lensleri andırır; görüntüye yumuşaklık verir ve oldukça iyi görünür. Renkler sıcak ve oldukça fazla miktarda granül vardır ancak ışık sızıntısı yok.

KD Pro

Sadece KD Pro ücretsiz değildir ve sadece üç Vintage film efekti içerir: Kudak (Kodak), Kuji (Fujifilm) ve siyah beyaz bir ön ayar. İsterseniz, tarih damgasını ve hafif sızıntıları da etkinleştirebilirsiniz.

Uygulama, anlık, bir saat veya bir gün şeklinde kendi fotoğraf geliştirme zamanınızı seçmenize olanak sağlar. Bize göre bu anlamsız çünkü biz her zaman anlık çekim seçeneğini seçtik.

Thirthy Six

Muhtemelen türünün en sevdiğimiz uygulaması olan Thirty Six, film görüntüsü, analog işlem ve dijital kolaylık arasında mükemmel bir denge kuruyor. Uygulamaya kare biçiminde 12 poz filmleri ve renkli veya siyah-beyaz 36 poz filmleri dahil olmak üzere birkaç farklı görünüm dahil edilmiştir.

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