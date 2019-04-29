Sıra Dışı Düşünmek İçin Zihin Haritalama Uygulamaları

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Bir harita yeni bir yer keşfetmenize yardımcı olur. Bir zihin haritası sizi yeni düşüncelere ve fikirlere götürebilir. Zihin haritalama yeni bir keşif değildir; üçüncü yüzyıldan beri var olmuştur. Düşünmek ve bilgilerinizi organize etmek için yeni yollara ihtiyacınız olabilir. İşte kutunun dışında düşünmenizi sağlayacak en iyi uygulamalar.

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Sıra Dışı Düşünmeyi Sağlayan Zihin Haritalama Uygulamaları

Padlet (Web, Android, iOS, Kindle)

Padlet renkli bir bülten tahtası gibi görünüyor. Ancak, belge desteği ve işbirlikçi özellikleri ile öğrenciler ve öğretmenler için güçlü bir verimlilik aracı olarak kullanılabilir. Bilgileri çeşitli dosya türleriyle görüntülemek için kullanabilirsiniz. YouTube, Instagram, Twitter, Vimeo, The New York Times ve diğer 400 uygulama dahil olmak üzere web’deki herhangi bir yerden içerik alabilir veya ekleyebilirsiniz.

Canva (Web, Android, iOS)

Canva, web üzerinde güzel logolar, sosyal medya yayınları, fotoğraf kolajları veya blog afişleri oluşturmak için kullanabileceğiniz bir grafik uygulamasıdır. Canva'yı her türlü tasarım için deneyebilirsiniz. ve zihin haritaları onlardan biridir. Canva’nın ücretsiz çevrimiçi Zihin Haritası Oluşturucusu, profesyonel tasarımcılar tarafından oluşturulan çok çeşitli şablonlara sahiptir.

Breakdown Notes (Web)

Breakdown, verimliliğinizi arttırabilen web uygulamalarından biridir. Öğrenciler ve öğretmenler için çevrimiçi bir araç olmasına rağmen, herkes diyagramlar, zihin haritaları, notlar ve sunumlar yapmak için kullanabilir. Zihin haritalama aracı bilgilerinizi hiçbir yerde saklamaz.

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MapsOfMind (Web)

MapsOfMind, Trello'nun asla sahip olmadığı zihin haritalama kitleri sunar. Online uygulama pürüzsüz arayüzü olan bir zihin haritasına sahiptir. InfoBox'lar ile kullanıır ve bir InfoBox içine herhangi bir bilgi ekleyebilir ve bunları daha iyi sindirmek için parçalara ayırabilirsiniz. Daha sonra düşüncelerinizi görsel hale getirmek için farklı kutuları birbirine bağlayın.

Ideament (iOS, Windows)

Minimal uygulamaları sevenler için Idea bulunuyor. Ideament, iPhone veya iPad'iniz için sunuur. Bir yapılacaklar listesi oluşturmak ve bunların nasıl ilişkilendirileceğini görmek istediğinizde oldukça kullanışlıdır. Listenizi girin ve bir zihin haritasına dönüştürün. Ardından benzer görevleri gruplandırmak için adımları takip edin.

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