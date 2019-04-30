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Astronomi, bir zamanlar teleskoplara ve diğer ekipmanlara ihtiyaç duyan, biraz pahalı bir hobi olarak kullanılırdı. Ancak, artık durum böyle değil. Akıllı telefonlar şimdi daha akıllı olduklarından, tek ihtiyacınız olan, telefonunuzu mobil bir gözlemevine dönüştürecek uygulamalar kullanmak. İşte Android için en iyi astronomi uygulamaları.

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En İyi Astronomi Uygulamaları (iOS ve Android)

Sky Safari

Sky Safari, sadece daha iyi donanımlı bir astronomi hayranı olmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yatıştırıcı arka plan müziği gibi özelliklerle sadece uzanıp, rahatlayıp, yıldızlara bakabileceksiniz.

Aradığınız herhangi bir göksel nesneyi anında bulmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir arama özelliği ile donatılmıştır. Ayrıca bulunduğunuz yere ve pusulaya göre, hareket eden gökyüzünün canlı görüntüsünün yanı sıra özel etkinlikler bölümü de bulunmaktadır.

Star Walks 2

Star Walk 2, estetik açıdan en zevkli astronomi uygulamalarından biri. Uygulama, geçerli konumunuzu yansıtan, gökyüzünün güzel bir canlı görüntüsü ile açılır. Canlı görünümde ayrıca güzel sakinleştirici fon müziği vardır.

Kısa bir açıklama ile birlikte nesnenin ayrıntılı bir görüntüsünü almak için canlı gökyüzünde gördüğünüz nesnelere dokunabilirsiniz. Arama özelliği de harika ve sesli arama mükemmel çalışıyor. Ancak Star Walk 2'nin en iyi özelliği nesnelerin nasıl hareket ettiğini görmenize izin veren zaman kaydırıcısıdır.

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Star Chart

Star Chart size üç farklı mod sunar. İlki, varsayılan gökyüzü görünümüdür. İkincisi, güneş sisteminde dolaşmanızı sağlayan bir keşif modudur. Üçüncü mod, “Moments in time” olarak adlandırılır ve astronomide önemli geçmiş olaylara sanal bir bakış atmanıza izin verir.

Standart uygulama, gökyüzü görünümünü kişiselleştirmenize izin veren bir ayar paneli de dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm temel özelliklere sahiptir. Star Chart ayrıca ciddi genişletilebilirliği de beraberinde getiriyor. Yıldızlara bakma deneyiminizi geliştirmek için uygulama içi satın alma seçenekleri bulunur.

Sky Map

Sky Map tam olarak ismi gibi çalışır. Gökyüzünün sade bir haritasıdır. Ancak basit ve güvenilirdir ve sadece gece gökyüzünün basit bir rehberine ihtiyaç duyan astronomi meraklıları içindir. Haritada görüntülemek istediğiniz nesne kategorilerini seçebilir ve seçimi kaldırabilirsiniz.

Stellarium Mobile

Bir süredir astronomiye ilgi duyuyorsanız, Stellarium'u kesinlikle duymuş olmalısınız. Stellarium Mobile, Stellarium’un çok popüler masaüstü sürümünü telefonunuza getiriyor.

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