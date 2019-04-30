Snapseed'i Daha İyi Kullanmak İçin En İyi İpuçları

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Akıllı telefonunuzda çektiğiniz her resim daha iyi hale getirilebilir. Akıllı telefon kameraları, her görüntüye çok fazla işlem ekleyerek önemli ayrıntıları gizler. Neyse ki, Android ve iOS için Snapseed'i kullanarak bu ayrıntıları ortaya çıkarabilirsiniz.

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Snapseed oldukça iyidir ve bu Lightroom veya Photoshop'a ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir.

Görüntüyü Ayarlayarak Başlayın

Resminiz yüklendikten sonra, altta üç düğme göreceksiniz: Görünüm, Araçlar ve Dışa Aktar. Görünümler seçeneğini kullanarak mevcut filtreler arasında geçiş yapabilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Araçlar düğmesine dokunun ve Görüntü Ayarla'yı seçin.

Tune Image, parlaklık ve kontrast gibi temel resim düzenleme özelliklerinden oluşur. Parlaklık zaten seçili olacak. Artırmak için sağa kaydırabilir, azaltmak için sola kaydırabilirsiniz. Parlaklığın sayısal değeri üstte gösterilecektir.

Başka bir araca geçmek için, sadece yukarı kaydırın veya alt çubuktaki Araçlar düğmesine dokunun. Orijinal görüntü ile düzenlenen resim arasındaki farkı görmek için resme dokunun ve basılı tutun.

Görüntü Ayarlama Araçları

Resim Ayarla bölümünde aşağıdaki araçlar bulunur:

Parlaklık : Bunu daha karanlık bir çekime ışık eklemek veya fazla pozlanmış bir çekimi kısmak için kullanabilirsiniz. Ancak, aşırı pozlanmış çekimlerde parlaklığın azaltılması anında ayrıntıları ortaya çıkaracaktır.

: Bunu daha karanlık bir çekime ışık eklemek veya fazla pozlanmış bir çekimi kısmak için kullanabilirsiniz. Ancak, aşırı pozlanmış çekimlerde parlaklığın azaltılması anında ayrıntıları ortaya çıkaracaktır. Kontrast : Kontrast, görüntünün en karanlık ve en aydınlık kısımları arasındaki farkı artırır veya azaltır.

: Kontrast, görüntünün en karanlık ve en aydınlık kısımları arasındaki farkı artırır veya azaltır. Doygunluk : Doygunluğu artırmak, renkleri daha canlı hale getirir. Görüntünün açılmasını istiyorsanız kullanın.

: Doygunluğu artırmak, renkleri daha canlı hale getirir. Görüntünün açılmasını istiyorsanız kullanın. Ambiyans : Ambiyans aynı anda doygunluğu ve kontrastı ayarlamanıza izin verir.

: Ambiyans aynı anda doygunluğu ve kontrastı ayarlamanıza izin verir. Öne Çıkanlar: Görüntünün en parlak (en hafif) alanlarının yoğunluğunu düzenlemenize yardımcı olur. Bu nedenle, bir görüntü aşırı pozlanmış veya aşırı parlaksa, vurguları azaltın.

Görüntünün en parlak (en hafif) alanlarının yoğunluğunu düzenlemenize yardımcı olur. Bu nedenle, bir görüntü aşırı pozlanmış veya aşırı parlaksa, vurguları azaltın. Gölgeler: Gölgeler, Öne Çıkanlar ile aynı şeyi yapar ancak görüntünün en karanlık alanları için.

Gölgeler, Öne Çıkanlar ile aynı şeyi yapar ancak görüntünün en karanlık alanları için. Sıcaklık: Sıcaklık, tüm görüntünüze sıcak bir turuncu veya soğuk mavi bir renk tonu ekler. Bu aracı kullanarak, parlak turuncu gökyüzünü anında serin mavi gökyüzüne dönüştürebilirsiniz.

Daha fazla ayrıntı yakalamak ve ortaya çıkarmak için fotoğrafları RAW biçiminde kaydetmeyi deneyin.

Araçlar bölümüne geri dönün ve Ayrıntılar üzerine dokunun. Burada iki düzenleme seçeneği bulacaksınız: Yapı ve Netleştirme. Bu araçlar, fotoğrafınız üzerinde bir doku öğesi varsa (ahşap veya pas gibi) en iyi sonucu verir.

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Yapı aracı, fotoğrafınıza etkileyici bir efekt eklemenize yardımcı olacak, ancak aşırıya kaçmadığınızdan emin olun. Netleştirme aracı bazı fotoğrafların ayrıntılarını artıracak, ancak yan etkisi olarak görüntüye aşırı keskinlik ekleyebilir. Her iki aracı da dikkatli kullanın ve değişiklik yapmadan önce görüntüyü yakınlaştırarak kalite kaybının olmadığından emin olun.

HDR Scape Oldukça İyidir

HDR Scape, fotoğrafınız üzerinde anında görsel bir etki sunmanızı sağlayan bir araçtır. Doğa ve / veya insan çekimleri ile en iyi şekilde çalışır. Seçtikten sonra, görüntünün inanılmaz miktarda ayrıntıya sahip olduğunu ve renklerin aşırı doygun olduğunu göreceksiniz.

Filtre gücünü, doygunluğunu ve parlaklığı buradan ayarlayabilirsiniz. Biraz fazla abartıldığını düşünüyorsanız, Tune Image aracına geri dönebilir ve HDR Scape'i uyguladıktan sonra resmi biraz daha düzeltebilirsiniz.

Grenli Film ile Vintage Hissi Vermek

Grenli Film filtreleri, fotoğraflarınıza vintage bir efekt eklemek için iyi bir yol olabilir. Bir alt filtre seçip üzerine ekleseniz bile yine de fotoğrafınızda iyi bir etki elde edebilirsiniz.

Kompozisyon Üzerinde Çalışın

Bazen bir görüntüyü ilginç hale getiren şey konunun çerçeveye yerleştirilmesidir. Yüksek kaliteli bir görüntünüz varsa, Kırpma aracını kullanmayı deneyin. Resmi, öznenin ortasına veya üçte bir kuralına göre (ızgara ile düzenlerken uygulayabileceğiniz iyi bilinen bir fotoğrafçılık yontemidir) ızgaralardan birine hizalanacak şekilde kesin.

Perspektifi Değiştirin

Bazen iyi bir resim ile harika bir resim arasında duran şey düzenleme değil açıdır. Bazen fotoğrafın açısı hafifçe eğridir.

Neyse ki, Snapseed'in akıllı bir Perspektif aracı var. Perspektifi değiştirmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırabilirsiniz. Snapseed, resmin kenarlarındaki boşlukları akıllıca dolduracaktır. Ancak, açıyı değiştirdikten sonra bu kenarları kırpmak en iyisidir.