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Spotify artık 100 milyon Premium kullanıcıya sahip. Şirket son finansal rakamlarını açıkladı. Akış hizmetinde 117 milyonu ücretsiz olmak üzere toplam 217 milyon kullanıcı bulunuyor.

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Spotify 100 Milyon Premium Kullanıcıya Ulaştı

Şubat ayının sonunda Hindistan’da piyasaya sürülmesine rağmen, Spotify çoktan ülkede bir kullanıcı kitlesine sahipti. Şirket Hindistan'a açıldıktan bir hafta sonra bir milyondan fazla kullanıcının servislerine kayıt yaptığını söylüyor.

Maalesef, etkileyici rakamlara rağmen, Spotify bu başarıyı kârlara çeviremiyor. Sadece son çeyrekte 142 milyon Euro kaybettiler. 2018 Aralık ayında kazanılan 442 milyon Euro kâr ile kıyaslandığında bu rakam gerçekten kötü görünüyor.

İyimser yaklaşmak gerekirse, bu kayıp 2018'de aynı dönemde görülenden biraz daha iyi. Bu dönemde Spotify 169 milyon Euro zarar etti. Maalesef, Spotify bu zararlarının bir kısmı çalışanlarını suçluyor. Zira borsa fiyatları yükseldiğinden çalışanlar daha büyük ikramiye alıyorlar ve Spotify ayrıca vergi paylarını ödemek zorunda.

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Spotify yakın zaman içinde çılgınca kar elde etmeyi beklemiyor, ancak küresel müzik pazarındaki konumunu güçlendirmeyi umuyor. Google, Samsung ve Hulu ile yaptığı anlaşmalarla birlikte bu durum değişebilir.

Şirket podcast hizmetine ağırlık vermeyi düşünüyor. Podcast'ler ucuzlar ve özel izleyici kitlesine sahipler. Anchor ve Gimlet'i satın almasına rağmen, Spotify şimdiden reklam destekli podcast'lerden gelir elde etmeye başladı.

Spotify'ın Apple ile arasındaki proxy savaşının Avrupa'da bir çözüme kavuşup kavuşmayacağı belli değil. Ancak bu kullanıcı sayıları şirketin küçük adam olarak görülmesini zorlaştırıyor. Sonuçta, daha iyi finanse edilen Amerikan rakibinin toplam kullanıcı sayısı dörtte birinden bile daha az.

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