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Mobil oyuncu olmak için çok iyi bir zaman. Ekranlar her zamankinden daha büyük, cihazınız muhtemelen ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla işlem gücüne sahip ve büyük oyun stüdyoları oyunlarını akıllı telefonlara taşıyor. Maalesef, Android hala büyüyen mobil oyuncu ekosistemine hitap edecek herhangi bir eşsiz özelliğe sahip değil. Google, işletim sistemine bu şekilde bir şey getirinceye kadar, Android'deki oyun deneyiminizi artırmaya yönelik yedi ipucu ve üçüncü taraf uygulamalar burada.

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Telefonda Oyun Deneyimini İyileştirmenin Yolları (Android)





Gaming Mode ile Dikkatiniz Dağılmasın

Küçük bir kesinti bile, boss savaşında şansınızı mahvedebilir. Oyun oynarken bildirimleri ve birkaç diğer ayarı kolayca yönetmenizi sağlayan bir uygulama olan Gaming Mode'a girin. Etkinleştirildiğinde, Oyun Modu tüm uyarıları engelleyebilir, telefon görüşmelerini otomatik olarak reddedebilir, arka plan uygulamalarını temizleyebilir ve daha fazlasını yapabilir. Böylece asla dikkatiniz dağılmaz ve hata yapmazsınız.

Google Play Oyunlar'ı Merkeziniz Yapın





Google Play Oyunlar uygulaması, mobil oyun cephaneliğinizde olması gereken bir başka kullanışlı özelliktir. Tüm oyunlarınızdaki başarıları izleyebileceğiniz ve lider sıralamanızdaki değişimleri görebileceğiniz merkezi bir gösterge panosu görevi görür.

Google Play Oyunlarında, yeni veya trend olan oyunları keşfedebileceğiniz ve halihazırda telefonunuzda olanlar için ipuçları ve videolar gibi içerikleri görüntüleyebileceğiniz sekmeler bulunur. Uygulama, Android'in Anında Oynama özelliği sayesinde oyunları indirmeden denemenizi bile sağlar. Burada, Gamer ID'niz ve görüntü resminiz de dahil olmak üzere profilinizin çeşitli ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz.

Rahatsız Etme Modunu Kullanın





Üçüncü taraf uygulamaların telefonunuzun bildirim ayarlarına müdahale etmesini istemiyorsanız, telefonunuzun yerleşik Rahatsız Etme modunu kullanabilirsiniz.

Önceden yüklenmiş Rahatsız Etme yardımcı programı ile Gaming Mode ile sunulan işlevlerin birçoğunu elde edebilirsiniz. Dezavantajı, bunu manuel olarak açmanız gerektiğidir. Oysa, oyunu açtığınız anda Gaming Mode otomatik olarak devreye girer.

Oyuna İnce Ayarlar Yapın

Oyunun kendi ayarlarına dalarak çoğu zaman yapabileceğiniz birçok şey vardır. Çentik için çerçeve kısmını aktifleştirmekten daha akıcı bir deneyim için grafikleri kısmaya kadar liste uzanır. PUBG Mobile gibi bazı oyunlar aynı zamanda 18:9 en boy oranı veya çentikli ekranlar için optimizasyon seçeneği gibi ayarlar ile geliyor.

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Üçüncü Parti Kontrolcü Kullanın

Ne kadar güçlü akıllı telefonlarımız olsa da, üzerinde oyun oynamak için hala bir dokunmatik ekranla idare etmek zorundayız. Ancak son zamanlarda seçeneklerimiz artıyor.

Telefonunuzu satın almak ve eşleştirmek için çok sayıda üçüncü parti fiziksel kontrol cihazı arasından seçim yapabilirsiniz. Fortnite gibi popüler uygulamalar bile bu aksesuarlar için yerleşik uyumluluğa sahiptir. Dahası, Android telefona PS4, Xbox ve Nintendo Switch konsol kontrolcülerini bağlamak mümkündür.

Daha Büyük Ekranda Oynamak İçin Chromecast Alın

Mobil oyunların bir diğer dezavantajı, ekranın görece küçük olmasıdır. Büyük 6 inçlik ekranlarda bile sık sık kendinizi sıkışık hissedersiniz ve yanlışlıkla sanal düğmelere basabilirsiniz.

Bunun üstesinden gelmek için, telefonunuzun içeriğini daha büyük bir televizyona veya monitöre yansıtabileceğiniz bir Chromecast'e yatırım yapmanızı öneririz. Böylece telefonda konsol deneyimi yaşarsınız.

Octopus'u deneyin

Harici aksesuarları bir klavye gibi bağlamak her zaman hoş bir deneyim sunmayabilir. Zaman zaman komutlarda gecikmelere ve bağlantıyı algılayamayan oyunlara rastlayacaksınız.

Octopus bunu çözmeyi vaat eden ücretsiz bir reklam destekli uygulamadır. Kontrolcüleri, gamepad'leri veya klavye ve fare kombinasyonlarını zahmetsizce Android telefonunuza takmanızı sağlar.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum