"If This Then That" olarak bilinen IFTTT hayatinizdaki hemen hemen her seyi otomatik hale getirmek için inanılmaz güçlü bir araç. İşlemleri otomatikleştirmek için hesaplarınızı farklı web siteleri ve hizmetler ile bağlamanızı sağlayan web tabanlı bir servistir. Örneğin, onu bir fotoğraf arşivi olarak kullanabilirsiniz, böylece Facebook'ta her seferinde bir fotoğrafa etiketlendiğinde bu görüntü Dropbox'ınıza kaydedilir.

Ancak, herkesin bilmediği IFTTT'nin daha da iyi bir özelliği var: Akıllı telefonunuzdaki görevleri otomatikleştirmek için Android ile de bütünleşebilir. Android cihazınızı otomatikleştirmek için en iyi uygulamalara yer verdik.

Android Telefonda En İyi IFTTT Uygulamaları

Günlük Hava Raporları Alın

Bu uygulamayı kullanarak yağmura yakalanmayı bırakın. Yerel hava durumu raporuyla her sabah telefonunuza bir push bildirimi gönderir. Artık evden çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeyi unutmak yok!

Hava durumu bildirimi, uyandığınızda gördüğünüz ilk bilgi olacaktır ve bir şemsiye getirmeniz gerekirse size hatırlatacaktır.

Yatmadan Önce Zil Sesini Kapatın

Telefonunuzun uykuda iken çalması ve sizi uyandırmasından bıktınız mı? Zil sesini her gece seçtiğiniz saatte sessiz moda döndüren bu basit uygulamayı kullanarak değerli uykunuzu koruyun. İsterseniz, uyandığınızda zili tekrar açmak için benzer bir ayar yapabilirsiniz. Ya da sadece siz ne zaman uyanırsanız zili otomatik olarak tekrar açmasını sağlayın.

Cevapsız Aramalar için Bilgisayarınıza Bildirim Alın

Bu uygulama, telefonunuzu siz çalışırken gönül rahatlığıyla başka bir odaya bırakmanızı sağlar. Telefonunuzla bilgisayarınız arasında bildirimleri yansıtmanızı sağlayan Pushbullet servisini kullanır.

Pushbullet ve IFTTT'yi birleştirerek, bir telefon görüşmesini kaçırdığınızda bilgisayarınızda bir bildirim görebilirsiniz. Bu, arayanın kim olduğunu geri aramanızı hatırlatacak. Bildirim, aramanın zamanını ve telefon numarasını (veya adres defterinizde varsa kişi adını) içerecektir.

Telefon Aramalarınızı Google Takvim Günlüğüne Kaydetme

İşinizle ilgili çok sayıda telefon görüşmesi alırsanız, kiminle ve ne zaman konuştuğunuzun kaydını tutmanız yararlı olabilir. Belki de bir nedenden dolayı müşteri görüşmelerinin kaydına ihtiyacınız vardır veya bir arkadaşınızla düzenli olarak iletişimde kaldığınızdan emin olmak istiyorsunuz. Her iki durumda da, bu uygulamayı telefonunuzda ne zaman bir arama yaptığınız veya aldığınızın kaydını tutmak için kullanabilirsiniz.

Tüm aramalar Google Takvim’e kaydedilir. Böylece her aramanın tarihini, saatini ve süresini ve ayrıca aradığınız numarayı kolayca görebilirsiniz.

