Counterpoint Research, dünyada ve özellikle de Çin'de en çok satan akıllı telefonların analizini yaptı. 2018'in kazananı iPhone X oldu. Onun ardından üç tane daha Apple akıllı telefonu geliyor ve Xiaomi Redmi 5A ile ilk 5 oluşmuş oluyor.

Dünyanın En Çok Satan Telefonu 2018'de iPhone X Oldu

Çin'den gelen sonuçlar genel olarak dünyanın geri kalanından oldukça farklı. En çok satan cihazlar arasında Oppo R15 birinci sırada ve iPhone X ise ikinci. Ancak Oppo'nun ilk 4'te iki telefonu var: Bunlar orta seviye Oppo A5 ve ultra uygun fiyatlı Oppo A83 oluyor.

Counterpoint raporu, şirketin Weibo hesabı üzerinden yayımlandı. Sadece ilk üç iPhone'un satış rakamlarının yaklaşık 100 milyon olduğunu görüyoruz. iPhone XS Max ve iPhone XR'ın bu listede 16 milyonun üzerinde sattığı görülüyor. Dünya genelinde en çok satan telefonlar arasında Apple'ın altı telefonu var ve Samsung'un ise üç cihazı bulunuyor. Ancak listenin 2017 amiral gemileri ile dolu olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu cihazlar 2018 ve 2019 sürümlerinden daha başarılı görünüyorlar.

Çin'deki veriler telefonun pazarının ülkede daha çeşitlendirilmiş olduğunu ortaya koyuyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, liste yerli üreticiler tarafından yönetiliyor. Her on telefondan sekizi Çinli. İkisinde ise istisnalar mevcut: iPhone X ve iPhone 8 Plus.

İlginçtir ki, hiçbir grafikte Huawei akıllı telefonu yok. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olarak hiçbir cihazının en çok satanlar arasında olmaması dikkat çekiyor. Counterpoint, Huawei'in en çok satan telefonunun 13 milyon ile Huawei P20 Lite olduğunu açıklıyor. Ancak ilk 10'a girmek için yeterli değildi.

