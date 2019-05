REKLAMLAR

Öğrenci yaşam tarzını yaşamak, sahip olduğunuz sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmayı öğrenmek zorunda kalacağınız anlamına gelir. Akıllı telefonunuz, sahip olduğunuz en çok yönlü araçlardan biridir. Bu nedenle, mümkün olan en verimli şekilde kullanmanız çok önemlidir. Her üniversite öğrencisine yardımcı olacak en iyi uygulamaları bir araya getirdik.

Her Öğrencinin İhtiyacı Olan En İyi Uygulamalar

Microsoft OneNote

Microsoft’un not alma platformu OneNote, en üst düzey dijital not alma aracı olarak kullanılır. Bu devasa not yığınlarını sınıftayken kolayca yönetebilir, alt bölümlere ayırabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ek olarak, yerleşik araçlarla resimleri içe aktarabilir ve açıklama ekleyebilirsiniz. Bir kaleminiz varsa, doodle bile yapabilirsiniz.

OneNote ayrıca, çapraz platform senkronizasyonuna sahiptir. Ders kayıtlarını içe aktarmak istiyorsanız ses kayıtları, web kupürleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, öğrencilerin ihtiyaçları için ideal çok çeşitli başka programlara sahiptir. OneNote, diğer Office ürünlerinin aksine, hemen hemen her platformda ücretsiz kullanılabilir.

Google's Productivity Suite





Google’ın productive suite'i özellikle arkadaşlarınızla düzenli olarak işbirliği yapıyorsanız kullanışlıdır. Yeni başlayanlar için, tüm özellikleri ücretsizdir ve verileri sorunsuz bir şekilde taşıyabilmenizi sağlayan senkronize işlevine sahiptir.

İster sunum hazırlayın, isterse günün görevlerini not edin, Google’ın Google Dokümanlar, Google Keep, Google E-Tablolar ve daha fazlası gibi birçok uygulaması vardır. Suite bunlarla uyumludur. Google ayrıca kullanıcıların raporları ve deneyleri takip etmelerini sağlayan Science Journal gibi birçok niş uygulamalar da sunmaktadır.

TickTick





TickTick, tüm çalışmalarınızı zorlanmadan planlamanızı sağlayan bir dizi araçla birlikte gelen bir görev yönetimi uygulamasıdır. Belirli amaçlar için listeler oluşturabilir, bireysel notlar veya alt görevler ekleyebilir ve hatta başkalarıyla işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın konum tabanlı hatırlatıcıları da vardır.

Forest

Akıllı telefonlar çoğu zaman iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bir yandan, hedeflerinize daha hızlı ulaşmada size yardımcı olurken diğer yandan dikkatli olmazsanız önemli bir dikkat dağıtıcı haline gelirler.

Forest'ı deneyin. Neyin önemli olduğuna odaklanmanıza yardımcı olan ücretsiz bir uygulamadır; Bu şey ailenizle bir toplantı oturumu veya akşam yemeği olabilir. Forest bir tür zamanlayıcı gibi çalışır.

Telefonunuzda harcadığınız her an için, Forest'taki tohum büyür. Kurallara uymazsanız bitki ölür. Aksi durumda çiçek açar ve puan alırsınız.

Education Apps





Telefonunuzun uygulama mağazasında, yeni bir beceri edinebileceğiniz veya varolanları cilalayabileceğiniz çok sayıda uygulama vardır. Coursera gibi platformlarda, profesyonel kurslara bile katılabilir ve bunları geçtikten sonra sertifika alabilirsiniz.

Ayrıca, bir veya iki dakikanızı ayırarak her gün yeni diller öğrenebilir ve alternatif kariyer seçenekleri sunan derslere kayıt olabilirsiniz. Udemy, Khan Academy, Duolingo ve daha fazlası gibi ücretsiz ve ücretli platformları mevcuttur.

