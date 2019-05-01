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Tüm zamanların en çok oynanan oyunlarından Fortnite popülerliğini korumaya devam ediyor. Oyun son zamanlarda mobil cihazlara gelmeye başladı ancak hepsi tarafından desteklenmiyor. Daha çok Samsung cihazlarda bazı Huawei telefonlarda çalışıyorlar. Şimdiyse Xiaomi Redmi Note 7 Pro Fortnite desteği kazandı.

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Xiaomi Redmi Note 7 Pro Fortnite Desteği Kazandı

Fortnite daha çok üst sınıf amiral gemisi telefonlarda çalışıyor. Ancak Realme CEO'su tarafından sızıntısı yapıldıktan kısa bir süre sonra Xiaomi, orta seviye amiral gemisi Redmi Note 7 Pro'ya Fortnite desteği kazandırdı. Bunun ipuçları birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı.

Xiaomi'nin paylaştığı bilgiye göre, Fortnite çalıştırmaya başlayan Note 7 Pro için v10.2.10.0 güncellemesi yayımlanmış durumda. Güncellemeyi kurmak ve oyunun nasıl bir performans gösterdiğine karar vermek için kullanıcıların çok fazla beklemeleri gerekmeyecek. Güncelleme yavaş yavaş tüm cihazlara ulaşıyor.

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Redmi Note 7 Pro ülkemizde satılmıyor ancak Redmi Note 7 Türkiye'de mevcut ve Pro ile benzer bir çipsetle geliyor. Dolayısıyla Note 7'nin de Fortnite desteği aldığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır. OS güncellemesini yükleyen kullanıcıların ilk fark ettiği şey oyunun fazla iyi çalışmadığı oldu, Fortnite grafikleri en düşük durumda ve kare hızı sık sık 20 fps'in altına düşüyor. Dolayısıyla pek iyi bir deneyim yaşatmıyor.

Bu, oyunun Note 7 için pek iyi optimize edilmediğini gösteriyor. Belki de Fortnite'ın kendisinin bir güncelleme yayımlaması gerekebilir. Ancak şu an itibariyle, Redmi Note 7 Pro, Fortnite desteği açısından minimum düzeyde ve bazı şeyler geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor.

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