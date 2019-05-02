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Uygulama sınırlama iOS ekosisteminin önemli bir özelliğidir. iPhone'da uygulamaları gizleyebilirsiniz. Ancak konu çocuklarınız olduğunda daha gelişmiş çözümlere ihtiyacınız olabilir. Yazımızda her ikisine de yer verdik.

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iPhone'da Uygulama Gizlemek ve Sınırlamak





iPhone'da Uygulamaları Gizlemek

iPhone'da uygulama gizlemenin tek yolu uygulamayı boş bir ana ekrandaki kullanılmayan bir klasöre koymaktır. Birisi tam olarak nereye bakılacağını bilmediği sürece, temelde gizli kalacaktır. Klasörü dikkat çekmeyecek bir şey olarak adlandırın.

Ancak, bir ebeveynseniz ve çocuklarınız için uygulama erişimini kısıtlamak için daha kusursuz bir yaklaşıma ihtiyacınız varsa, daha etkili bir stratejiye ihtiyacınız olacaktır. Bazı uygulamaların ekranda görünmesini engellemek için Ekran Süresi'ni kullanmanız gerekir. Adımlar aşağıdadır.





iPhone Kullanımını Sınırlayın

iOS'un önceki sürümlerinde, Ayarlar > Genel bölümünde bulabileceğiniz Sınırlamalar adlı bir araç vardı. Bunun amacı, bir kullanıcının bir uygulamadaki veya tüm uygulamalardaki belirli içeriği görmesini engellemekti. Bu özelliğin amacı, kullanıcıların, özellikle çocukların, istenmeyen içerik görmelerini veya yetkisiz satın alımlar yapmalarını engellemekti.

Ekran Süresi'nin hedefi biraz farklı. Genel amacı, sizin veya çocuklarınızın gözlerinin telefonunuzda kalacağı süreyi sınırlandırmaktır. Sizin veya çocuklarınızın görebileceği içerik türünü hala sınırlayabilir, ancak bunu farklı bir şekilde yapar. Kapalı Kalma (Downtime) süresini seçin ve bu sürenin dışında hiçbir uygulamaya erişemezsiniz (şifre girmeden)

Ekran Süresi Uygulama Sınırları

Bu, uygulamalar için zaman sınırlarını belirlemenizi sağlayan bölümdür. Belirli uygulamalar için sınır koyamayacağınızı unutmayın. Uygulama Sınırları'nı açtıktan sonra, Sosyal Ağ, Oyunlar veya Eğlence gibi bir dizi kategoriyle karşılaşacaksınız.

Bu kategorilerden herhangi birini ve kullanmak istediğiniz zaman miktarını seçebilirsiniz. Örneğin, telefonunuzu, oyun oynamak için günde toplam 1 saatiniz olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sınıra ulaştığınızda, zaman sınırını aştığınızı bildiren bir uyarı verilir.

Her Zaman İzin Verilen Uygulamalar

Çocuğunuzun ekran süresini biraz daha kısıtlamak isteseniz bile, acil durumlarda bazı uygulamaların hazır tutulması önemlidir. Ekran Süresi'nin Her Zaman İzin Verilen kısmı bunu yapmanıza izin verir. Varsayılan olarak, Telefon uygulamanız acil durumda arama yapabilmeniz için her zaman kullanılabilir durumda olacaktır.

Ek olarak, listeden herhangi bir uygulamayı seçebilir, yeşil artı düğmesine basabilirsiniz ve bunlar Her Zaman İzin Verilenler listenize eklenir. Bu uygulamalar, sınırlama sırasında bile mevcut olacak.

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İçerik ve Gizlilik Sınırlamaları





Bu bölüm, çocuklarını belirli içeriğe erişmelerini engellemeye çalışan bir ebeveyn için en yararlı olanıdır.

iTunes ve App Store Satın Alma İşlemleri altında, kendinizin veya bir başkasının uygulamaları yüklemesini ve silmesini engelleyebilirsiniz. Ayrıca, en önemlisi, artık kendinizin veya başkalarının uygulama içi satın alımlar yapmasını önleyebilirsiniz.

İzin Verilen Uygulamalar, belirli uygulamaların görünmesini veya kullanılmasını engellemenizi sağlar. Uygulama Sınırları'nın aksine, İzin Verilen Uygulamalar tamamen o uygulamayı gizleyecektir. Ancak, bu ayar yalnızca Kamera, Facetime ve Safari gibi yerleşik iOS uygulamaları için geçerlidir. Üçüncü taraf uygulamalar desteklenmez.

İçerik Sınırlamaları, App Store ve iTunes Store'daki uygunsuz içeriği gizleyip gizlemeyeceğinizi seçmenizi sağlar. Ayrıca, yetişkinlere yönelik içerik sitelerini hariç tutmak için web sitelerini sınırlamanızı sağlar. Ayrıca, kullanıcıların web’de arama yapmalarını veya çok oyunculu oyunlar oynamasını önleyebilirsiniz.

Son olarak, daha önce Ayarlar altındaki Gizlilik bölümü şimdi Ekran Süresi'ne taşındı. Bu bölüm, hangi uygulamaların konumunuz, iletişim bilgileriniz ve fotoğraflarınız gibi sizin hakkınızda belirli bilgilere erişimi olduğunu özelleştirmenizi sağlar. Her uygulamanın bu bilgilere erişmesini engelleyebilir veya güvendiğiniz bazılarını beyaz listeye alabilirsiniz.

Diğer Ekran Süresi Ayarları

Ekran Zamanının birincil amacı, telefonun kullanıcısına kendi kendine kısıtlama uygulamasında yardımcı olmaktır.

Bununla birlikte, gördüğümüz üzere, çocuğunuzun telefonunuzu nasıl kullandığını yönlendirmek ve takip etmek için de değerli bir araçtır. Bunu en etkili şekilde yapmak için, yalnızca sizin bildiğiniz bir Ekran Süresi şifresi ayarlamanız gerekir.

Ayrıca, diğer Apple ID'lerini girmenize ve Ekran Süresi kullanımını izlemenize ve kontrol etmenize olanak sağlayan Aile için Ekran Süresi ayarını yapabilirsiniz. Bu, diğer iPhone'ları doğrudan telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlar.

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