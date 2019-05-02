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Çocukken astronot olmayı hayal etmiş olabilir ve en azından bir teleskop satın almış olabilirsiniz. Bu rüyalar şimdi uzay tozu gibi yok olmuş olabilir ancak şimdi NASA ve SpaceX veya Blue Origin gibi özel şirketler sayesinde, uzay tutkularımız yeniden canlanmaya başladı. Şu anda Mars'a gidiyoruz ve yakında Ay'ı tekrar ziyaret edeceğiz. En son roket kalkışları hakkında bilgi almak, bir SpaceX oyunu ile eğlenmek ve birkaç güzel uzay arka planı bulmak için bu uygulamalara göz atabilirsiniz.

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Telefondan Roket Uçuşlarını Takip Etmek İçin Uygulamalar

321 Launch (iOS, Android): AR'da Roket Uçuşları

USA Today tarafından hazırlanan bu AR uygulaması ile uzayın ve roketlerin derinliklerine dalın. 321 Launch, size roket fırlatışlarında ön sıradan koltuk vermek için artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanır. AR hologramlı roket kamerası sayesinde her şeyi yakından takip edebilirsiniz.

Fırlatma rampası alanında bir AR turuna katılabilir ve bir roketin nasıl monte edildiğini görebilirsiniz. Eğlenceli ve etkileşimli bir roket AR deneyimi yaşamak için bu uygulamayı indirin.

Space Launch Schedule (iOS, Android): Roket Uçuşlarını Takip Edin







SpaceX, bir yılda diğer bütün ülkelerden daha fazla roket fırlatışı yapıyor. Dünyada gerçekleşen mevcut ve gelecekteki uçuşlardan haberdar olmanızı sağlayacak çok sayıda uygulama var. Space Launch Schedule, uzay meraklıları için tavsiye edilen, hem iOS hem de Android için mevcut olan basit bir uygulamadır.

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Uygulama tüm dünyadaki uçuş alanlarını kapsar. Programlarla ilgili düzenli olarak videolar yayınlanır. Bu uygulamada ayrıca lansman alanlarının lokasyonları, roket istatistikleri ve belirli görev ayrıntıları hakkında bilgiler listelenir.

Bir etkinliği izlemek için Google Takvim’de zaman damgası oluşturabilirsiniz. Bunun için uygulamadaki takvim simgesine tıklamanız yeterlidir. Ardından uçuş günü telefonunuz size bir bildirim gösterir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum