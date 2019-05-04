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Pop-up reklamlar masaüstünde yeterince sinir bozucudur ve sınırlı ekran boyutuna sahip bir mobil cihazda daha da kötüdür. Telefon deneyiminizi bozan pop-up'lardan bıktıysanız, pop-up reklamların Android'de nasıl bloklandığını göstereceğiz.

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Android Cihazda Popup Reklamları Bloklamak





Ziyaret ettiğiniz siteler düzenli olarak pop-up reklamlar yayınlarsa, bunları birkaç yöntemle kapatabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Chrome’un Yerleşik Açılır Pencere Engelleyicisini Kullanın

Chrome, varsayılan Android tarayıcısı olduğundan ve muhtemelen sık kullandığınızdan, buradaki açılır pencereleri devre dışı bırakmak mantıklıdır. Chrome'u açın ve üç noktalı Menü düğmesine dokunun. Ayarlar'ı seçin, ardından Site ayarlarına gidin.

Pop-up'lar ve yönlendirmeler girişine dokunun ve kaydırıcının kapalı (gri) konumuna ayarlandığından emin olun.

Başka bir adım, Chrome’un veri koruma modunu etkinleştirmektir. Öncelikli amacı web sitelerini görüntülemek için kullandığınız mobil veri miktarını azaltmak olsa da, bunu açmak bazı gereksiz öğeleri sayfalardan da kaldırıyor. Etkinleştirmek için, Menü> Ayarlar> Veri Tasarrufu sayfasını ziyaret edin ve kaydırıcıyı Açık konumuna çevirin.

Başka Bir Android Tarayıcıyı Deneyin

Chrome'daki pop-up'lardan kurtulmazsanız, başka bir tarayıcı kullanmayı düşünebilirsiniz. Google Play Store'da, kötü amaçlı pop-up'ları engellemek için tasarlanmış birçok seçenek bulacaksınız.

Performans için oluşturulmuş hafif Android tarayıcılarına bir göz atın. Bunların çoğu, Chrome’un, sayfalardaki açılır pencereler gibi gereksiz unsurları kaldıran benzer özelliklere sahip.

Bu ayarları kullandıktan ve diğer tarayıcıları denedikten sonra hala açılır pencereler görüyorsanız, ziyaret ettiğiniz siteleri yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Android'de Tam Ekran Popup Reklamları Nasıl Engellenir?

Pop-up'ların tarayıcınızda görünmesini nasıl önleyeceğimizi çözdük. Ancak, başka uygulamaları kullanırken veya yalnızca ana ekranınızda gezinirken, telefonunuzda reklamlar görmek can sıkıcıdır.

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Reklamlar, geliştiricilerin ücretsiz uygulamalardan para kazanmasına yardımcı olur, ancak izinsiz açılan pencerelere katlanmak istemeyebilirsiniz.

Bir uygulamanın içindeki pop-up reklamları durdurmak için, uygulamanın Pro veya reklamsız sürümlerini satın alabilirsiniz. Bunlar Google Play'de ayrı bir indirme işlemi olsa da, genellikle uygulama içi satın alma olarak göreceksiniz. Ne yazık ki, her geliştirici bunları sunmuyor.

Bilinmeyen Kaynaklardan Gelen Pop-up'lar

Farklı bir uygulama kullanırken bile görünen pop-up'lar vardır.

Açılır pencereler yeni bir gelişme ise, yeni yüklediğiniz uygulamaları inceleyin. Belki bunlardan biri kötü niyetli ve açılır pencerelere neden oluyor.

Sistem temizleyicileri, duvar kağıdı koleksiyonları ve el feneri gibi bazı uygulamalar genellikle reklamlarla doludur. Emin olmadığınız uygulamalar için en son yorumları kontrol edin ve diğer kullanıcıların açılır pencerelerden şikayet edip etmediğini görün. Sorunlu uygulamaları kaldırın ve açılan pencerelerin hala devam edip etmediğine bakın.

Bu sorunu çözmezse, bir sonraki adım, hangi uygulamaların diğer uygulamalarda görünme iznine sahip olduğunu kontrol etmektir. Ayarlar> Uygulamalar ve bildirimler> Gelişmiş> Özel uygulama erişimi> Diğer uygulamaların üstünde göster öğesini ziyaret edin. Burada, kullanmadığınız zamanlarda bile içerikler yani reklamlar gösterilmesine izin verdiğiniz tüm yüklü uygulamaları göreceksiniz.

Android'i Zararlı Yazılımlara Karşı Tarayın

Google Play'in dışından uygulamalar yüklediyseniz bu sorun ortaya çıkabilir. Virüslere karşı tarama yapmak için cihazınıza bir tane antivirüs yüklemeyin. Android için Malwarebytes saygın bir seçimdir; Premium hizmet için ödeme yapmanız gerekmez.

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