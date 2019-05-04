Doğada Hayatta Kalmak İçin İnternetsiz Android Uygulamaları

REKLAMLAR

Herhangi bir gezi planlama rutininin önemli bir parçası akıllı telefonunuzu hazırlamaktır. Bu, seyahat uygulamaları yüklemek, çevrimdışı eğlence içeriklerini uçuşa hazır hale getirmek ve her şeyi yedekte hazır tutmak anlamına gelir.

REKLAMLAR

Fakat ya dış mekan gezintisi gibi, hiçbir bağlantının olmadığı bir yere gidiyorsanız? Akıllı telefonunuz orada bile güvenilir arkadaşınız olabilir mi? İşte internetsiz kullanabileceğiniz hayatta kalmak için en iyi doğa uygulamaları.

Doğada Hayatta Kalmak İçin En İyi Android Uygulamaları





Offline Survival Manual

Bu uygulamanın adı ne yaptığını gösterir. Offline Survival Manual, telefonunuzda ayrıntılı bir hayatta kalma rehberine sahip olmanızı sağlar. Tüm sayfalar internet bağlantısı olmadan çalışır ve çok sayıda konuda el kitabı ve makaleler içermektedir.

Herhangi bir modern alet olmadan nasıl ateş yakacağınızı, hangi bitkileri yemekten kaçınmanızı, hangi temel materyalleri taşıyacağınızı ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Elbette, başka bir sıkıntılı durumla karşılaşırsanız, bunu kolayca uygulamada aratabilirsiniz. App'de sizin için hemen her şey olacak.

ViewRanger

Genellikle yürüyüş ve bisiklet gezilerine çıkanlar için ViewRanger mutlaka indirilmeli. Uygulama, kullanıcılar ve uzmanlar tarafından önerilen yüzlerce rotayı keşfetmenizi sağlar. Rotaları çevrimdışı kullanım için indirebilirsiniz.

Ek olarak, ViewRanger, dağlar ve zirveler gibi manzaraları tanımlayabileceğiniz şık, artırılmış bir gerçeklik moduna sahiptir. Koordinatlarla birlikte ViewRanger, belirli bir mağara veya dağ girişinin karmaşık ayrıntılarını anlamak için rota kılavuzları sunar.

Bunun da ötesinde, Wear OS akıllı saatleriyle uyumludur ve hatta Casio PRO TREK gibi bazıları için özel olarak optimize edilmiştir. ViewRanger, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılabilir.

Locus Map

Locus Map'i açık hava etkinlikleri için göz önünde bulundurabilirsiniz. Öncelikle yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve benzeri geziler için tasarlanmış kapsamlı bir çevrimdışı haritalar kataloğu ile birlikte gelir.

Locus, rotalarınızı önceden planlamanıza ve daha sonra kat edilen mesafe, hızınız ve rakım gibi birçok istatistikle birlikte bir yere kaydetmenizi sağlar. Desteklenen bölgelerde, ses navigasyonu bile etkinleştirilebiliyor.

REKLAMLAR

Digital Compass





Android telefonunuz muhtemelen önceden yüklenmiş bir pusula uygulamasıyla birlikte geldi. Ancak değilse, Play Store'dan bir tane indirmelisiniz.

Yukarıda belirtilen Locus Map gibi çevrimdışı navigasyon uygulamaları ile eşleştirilmiş, dijital pusulalar çok yardımcı olabilir. Telefonunuzun servisi olmasa bile sizi doğru yöne götürebilirler. Burada vurguladığımız uygulama, minimalist bir estetiğe sahiptir – umutsuzca menüler arasında dolaşmaya çalıştığınız durumlar için idealdir.

Digital Compass telefonunuzun algılayıcılarının derecesi, seviyesi ve durumu da dahil olmak üzere birçok ayrıntı gösterir. Telefonunuz jiroskopa sahip değilse pusula uygulamalarının etkili bir şekilde çalışmadığını unutmayın (çoğu modern cihazın vardır).

OpenSignal





OpenSignal burada garip bir seçim gibi görünebilir, çünkü öncelikli olarak hız testleri için bilinir. Ancak dış mekan kullanımı için uygulamanın iki özelliği vardır.

OpenSignal uygulaması, bir ağ bulabileceğiniz en yakın konumu tam olarak belirlemenizi sağlar. Daha sonra düzgün bir sinyal almak için yaklaşabileceğiniz sinyal kulelerinin haritasını gösterebilir. Dahası, OpenSignal en yakın Wi-Fi bağlantı noktalarını bulma yeteneğine de sahiptir.

Gezi sırasında mümkün olan en kısa sürede tekrar telefon bağlantısı kurmanız gerekirse, OpenSignal değerli olacaktır.

Scanner Radio





Scanner Radio, bu listedeki en benzersiz uygulamalardan biridir; planlama sürecinizi önemli ölçüde artırabilir. App ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri temelli çalışmaktadır ve yangın ve polis radyolarından haberler almanızı sağlar. 7000'den fazla kanalı destekler. Türkiye uyumluluğu olmasa da nasıl olduğunu deneyimlemek isteyebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum