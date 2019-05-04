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Şimdi hatırlamak zor, ancak 2013'te iPhone 5'lerin piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan iddialara gmre Apple'ın yeni telefonlarında safir cam ekran kullanacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Apple tasarım revizyonuna gittiğinden mantıklı görünüyordu. Ayrıca Apple, kamera merceğini ve Touch ID sensörünü korumak için özel bir malzeme de kullanacaktı. Böylece, o yılın kasım ayında, Apple, iPhone'un üretmesi için ihtiyaç duyacağı tüm safir camı tedarik etmek GT Advanced adlı bir şirkete 578 milyon dolar avans verdi. Ancak düşük üretim verimi (sadece% 25 olduğu söyleniyor) ve diğer sorunlar, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ın safir cam yerine "iyonla güçlendirilmiş" cam kullanmasına neden oldu.

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Eski Apple Tedarikçisi Sahtecilikle Suçlandı

GT Advanced günün sonunda kendisini iflas mahkemesinde buldu ve bugün Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) hem şirketi hem de eski CEO'sunu dolandırıcılık ile suçladı. SEC, GT Advanced’ın iPhone'lar için Apple’a safir cam tedarik etme kabiliyeti olmamasına rağmen bunu kötüye kullandığını ve yatırımcıları şaşırttığını belirtti. Düzenleyici kurum, GT Advanced’ın belirli performans hedeflerine ulaşamamasının, Apple’ın 139 milyon dolar tutarında borç ödemesi yapmasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca Apple’a önceden GT Advanced’ın sağladığı 306 milyon dolarlık bir geri ödeme talebinde bulunma hakkı verdi.

GT Advanced'ın CEO'su yatırımcılara Apple ile olan anlaşması hakkında yalan söyledi

SEC, GT Advanced'ın belge düzenlemelerinde Apple'ın 306 milyon dolarlık geri ödemeyi istediği zaman talep edebileceği gerçeğini gizlediğini belirtti. Ajans, Apple'ın anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirmediği ve dolayısıyla GT Advanced'ın performans ölçütlerini karşılamasına engel olduğu iddialarını da kabul etmedi.

SEC, şirketin ikinci çeyrek kazanç açıklaması sırasında CEO’nun Thomas Gutierrez’in yatırımcılara yalan söylediğini belirtti. CEO, GT Advanced’n performans hedeflerine ulaşacağını ve bu ekim ayına kadar Apple’dan başka bir taksit ödemesi alacağını söyledi. İki ay sonra şirket iflas başvurusunda bulundu. Bugün, GT Advanced özel sektöre ait durumda.

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Hem GT Advanced hem de eski CEO'su Thomas Gutierrez, SEC’in federal menkul kıymetler yasalarının sahtecilik karşıtı hükümlerini ihlal ettiği yönündeki bulgularını onayladı. Eski yönetici SEC'e 140.000 dolardan fazla ödeme yapmayı da kabul etti.

İlginçtir ki Apple’ın GT Advanced ile anlaşması ortadan kalkmadan önce, her telefon üreticisinin silikon cam kullanacağı iddiaları ortaya atılıyordu. Safir cam kullanan tek telefon 2014'te Verizon tarafından sunulan Kyocera Brigadier cihazıydı. Apple bundan farklı olarak ayrıca Apple Watch'ta safir cam kullandı.

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