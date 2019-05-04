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Huawei P30 ve P30 Pro hala oldukça yeni, ancak bugün Huawei Mate 30 Pro ile ilgili bazı ilginç bilgiler sızmaya başladı. Cihazın gelecek yıl piyasaya sunulması bekleniyor. Bununla birlikte kardeşlerine göre daha büyük ve daha fazla sayıda kamera ile geleceği iddia ediliyor. Ancak hepsi bu değil.

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Huawei Mate 30 Pro: Daha Büyük Ekran ve Ekstra Kameralar

Sektör kaynaklarına dayanan rapor, Huawei Mate 30 Pro’nun Mate 20 Pro’da bulunan 6.4 inçlik ekranı, BOE tarafından üretilen daha büyük 6.71 inç OLED panel ile değiştireceği söyleniyor. Bir kez daha karşımızda bir ekran parmak izi tarayıcıyı olacak ancak optik bir sensörden ultrasonik bir sisteme yükseltilip yükseltilmeyeceği belli değil. Muhtemelen kavisli kenarlarını da koruyacaktır.

Güncellenmiş ön panelin yanı sıra bizleri yenilenmiş bir arka yüz de bekliyor. Mevcut Mate 20 amiral gemileri gibi, Mate 30 Pro’nun da büyük kare şeklinde bir kamera modülüne sahip olacağı iddia ediliyor ancak bu sefer Huawei P30 Pro’daki gibi dört ayrı işlevi olan sensörler bulunması bekleniyor: Süper geniş açılı, telefoto ve Uçuş Süresi. Ayrıca, LED flaşın şimdi lenslerin ortasına oturması bekleniyor.

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Mate 30 Pro'nun donanım özellikleri arasında Kirin 985 ve onunla gelen özel 5G modem bulunacak. Ayrıca daha ucuz bir 4G LTE modelinin de yolda olduğu söyleniyor. Yükseltilmiş çipin 4.200 mAh batarya ile birleştirilmesi ve Huawei’in 55W SuperCharge teknolojisini desteklenmesi bekleniyor.

Cihazların (Mate 30 ve Mate 30 Pro) çıkış tarihinin ekim ayına denk geleceği belirtilmiş.

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