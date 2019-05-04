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Akıllı telefon üreticilerinin çoğu, ön panelde yenilikçi çabalara girişmiş durumda. Pop-up kamera kullanarak tam ekran görüntüleme deneyimini artırmak bunlar arasında yer alıyor. Şimdi sıra Huawei'in çözümlerine geldi. Huawei, açılır kameralı telefonlara ilk adımı Huawei Y9 Prime 2019 ile atmaya çalışıyor.

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Huawei Y9 2019: Açılır Kameralı ve %91 Ekran Oranı

Huawei'in ilk pop-up kameralı cep telefonunun bu yılın (2019) ortasında geleceği neredeyse doğrulandı. Bu cihaz Y serisine ait olacak. Çin'de halihazırda üstten açılır kameraları olan Oppo F11 Pro ve Vivo V15 Pro satışa sunuldu. Ancak Huawei Y9 Prime 2019'un F11 ve V15 ile karşılaştırıldığında daha başarılı özelliklere sahip olacağı görülüyor.

Özelliklere Genel Bakış

Sızıntısı yapılan özelliklerine gelince, Huawei Y9 Prime 2019, en boy oranı tarafında 19.5:9 değerine sahip ve 6.59 inçlik bir FHD+ LCD ekran sunuyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi, öndeki açılır kamera nedeniyle herhangi bir çentik gerekmeksizin telefon tam ekrana sahip olacak. Bu anlamda %91 ekran – gövde oranı olacağı belirtilmiş. Telefonun ön kamerası 16 MP, f / 2.2 olacak.

Telefon, 4 GB RAM ve 128 GB depolama birimiyle birleştirilmiş Kirin 710F (12 nm) işlemcisi tarafından desteklenecek. Huawei telefonlarda çoklu kamera deneyiminin öncülerinden. Bu yüzden cihazda ayrıca üçlü lens kurulumuna yer verecek: 16 M ana sensör, f / 1.8 + 8 MP (geniş 120 derece), f / 2.4 + 2 MP derinlik sensörü olacak.

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Huawei Y9 2019, F11 Pro ve V15 Pro'da mevcut olan Micro USB yerine daha iyi USB C tipi konektöre sahip olacak. Parmak izi sensörü arkaya yerleştirilmiş durumda ve evet, pili de 4000 mAh ile hayli yüksek. Söz konusu modellerden de yukarıda.

Fiyat

Söylendiği gibi, Huawei Y9 Prime 2019'un fiyatı 300 USD'nin altında olacak. Yani Oppo F11 Pro ve Vivo V15 Pro fiyatlarından daha düşük. Bu kadar iyi değer ve özelliklerle Huawei Y9 2019'un insanların orta seviye bir akıllı telefon için tüm beklentilerini karşılaşayacağını düşünüyoruz.

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