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Android için çok sayıda alternatif uygulama mağazası bulunuyor ve Google servisleri yerine kullanabileceğiniz alternatif uygulamalar mevcut. Tüm bunlardan yararlanarak Google'ı Android telefonunuzdan tamamen uzaklaştırabilirsiniz. Gizliliğiniz artar ve bilgileriniz reklam ve diğer amaçlarla başkalarına satılmaz.

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Android'i Google Olmadan Kullanmak

Önce uygulama mağazaları ile başlayalım.

F-Droid

Yalnızca ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım içeren bir uygulama mağazası olan F-Droid iyi alternatiflerden biri. Servis uygulama güncelleştirmelerini anında yüklemenize izin verir ancak gerekirse daha eski sürümlere geri dönmenizi sağlar. Bu da uygulama çökmeleri veya benzer hatalar için idealdir.

Amazon Appstore





Amazon Appstore 2011'den bu yana hizmet vermektedir ve şu anda 300.000'den fazla uygulama içermektedir. Google’a güvenmiyorsanız ancak yine de yazılımınızın bilinen başka bir adla dağıtılmasını istiyorsanız, Amazon iyi bir yol olabilir. Amazon Fire tabletlerinde varsayılan uygulama mağazasıdır ve tek başına, bu cihazları satın alan kişileri memnun edecek kadar büyüktür.

Diğer Google Play Alternatifleri

F-Droid ve Amazon Appstore'a ek olarak, birkaç Google Play alternatifi daha var. Cihazlarından birine sahipseniz LG uygulama mağazasını veya Samsung uygulama mağazasını kontrol etmeyi de düşünebilirsiniz.

Doğrudan Tarayıcınızdan Uygulamalar İndirin

Yazılımınızı bir uygulama mağazasından almak tavsiye edilen model olsa da, uygulamaları doğrudan web sitelerinden indirme seçeneğine de sahipsiniz. Bu riskli, o yüzden hangi web sitesine güvendiğinize dikkat edin. Bazı kayda değer seçenekler CNET ve APK Mirror'dır.

Bu yaklaşımın dezavantajı, bir güvenlik açığı olan otomatik güncellemeler almayacağınızdır. Bunu son seçenek olarak düşünmenizi öneririz.

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Android'te Google Uygulamalarının Yerine Alternatifler

En zor olan uygulama mağazasını değiştirmekti. Chrome gibi Google uygulamalarından kurtulmak biraz daha kolaydır.

Arama Motoru ve Web Tarayıcı

Telefonumuzda bir web tarayıcısını açtığımızda web de gezinmek yerine genellikle bir şeyler ararız. Bu yüzden, sizi izlemeyen arama motoru DuckDuckGo'yu duyurmaktan mutluluk duyarız. DuckDuckGo IP kayıtlarınızı tutmaz. Tüm aramalarınız anonimdir. Google tam aksini yapar ve size özel reklamlar gösterir. İzlendiğinizi bilirsiniz.

Navigasyon

Google Haritalar bir Google hesabı olmadan çalışabilir ve zaten halihazırda ondan iyi seçenekler mevcuttur. Yandex Haritalar en iyi seçeneklerden biridir ve ülkemizde de popülerdir. Bazı bölgelerde Nokia Here ve Sygic kullanıldığını görebilirsiniz.

Podcast





Podcast'ler sizin için büyük bir eğlence ise BeyondPod'u kullanabilirsiniz. Bazıları AntennaPod'u da oldukça beğenir.

Notlar ve Yapılacaklar Listesi

Google Keep'i gerçekten seviyor ancak her şeyin buluta eşitlemesinin hayranı değilseniz Evernote'u da istemeyebilirsiniz. Notlarınızı yalnızca yerel olarak depolayan Mirakel, Notepad, Tasks vardır.

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